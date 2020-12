Le prix Goncourt Hervé Le Tellier à Saint-Omer, dans le Nord, pour défendre l'un de ses livres publiés par un petit éditeur local

Les habitants de la ville de Saint-Omer dans le département du Nord ont eu l'heureuse surprise de rencontrer Hervé Le Tellier, le prix Goncourt 2020, dans la librairie L'Atelier des Venterniers. Récompensé pour L'anomalie (Gallimard), un roman d'anticipation aux mille facettes et qui donne à réfléchir sur le monde, Hervé Le Telllier se déplaçait pour signer des dédicaces de son livre à succès, mais pas seulement.

"Le Goncourt est un livre qui est souvent offert, donc on ne fait pas une seule dédicace, mais plus souvent deux ou trois. Ce n'est pas le cas d'un livre classique", observe Hervé Le Tellier. Dans la librairie, les lecteurs se succèdent tout en respectant les mesures de distanciation sociale : trois personnes au maximum dans la librairie. Et assis à sa table, Hervé Le Tellier propose autre chose que son prix Goncourt.

Si "tout est nombre", le Goncourt n'écrase pas tout

L'écrivain est aussi venu à la rencontre de son public pour défendre le travail la petite maison d'éditions accolée à la librairie. Il présente ainsi Les Gens qui comptent, un livre illustré petit format aux éditions des Venterniers installées à Saint-Omer.

Sur le site web de la maison d'édition nordiste, cet ouvrage, riche de dessins de l'auteur de bandes dessinées Etienne Lécroart, est présenté ainsi : "Si l’univers est mathématique, si 'tout est nombre', alors le monde semble n’avoir plus de secrets. Pourtant dans cet opuscule à la fois poétique, espiègle et ludique, où les gens sont des énigmes, nos petits calculs revêtent une mystérieuse magie. Des recettes de cuisine à la métaphysique, des mots croisés à la linguistique, en passant par nos manies loufoques, l’écrivain et le dessinateur oulipiens font dialoguer les chiffres et les lettres, le mot et l’image, pour multiplier les pistes de lecture".

Heureux d'avoir été récompensé du prix Goncourt, mais pas forcément attiré par la lumière, Hervé Le Tellier montre par cette démarche que le succès n'a pas changé sa philosophie. Dans la librairie de Saint-Omer, les clients sont aux anges et demandent parfois... le petit livre à côté du gros.