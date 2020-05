La romancière américaine Joyce Carol Oates remporte le prix mondial Cino del Duca, considéré comme "l'antichambre du Nobel"

Considérée comme l'une des plus grandes écrivaines de langue anglaise de son temps, l'auteure se voit récompensée pour l'ensemble de son oeuvre par l'Institut de France.

La grande écrivaine américaine Joyce Carol Oates, dont le nom est régulièrement cité pour le prix Nobel de littérature, a reçu le prestigieux Prix mondial Cino del Duca pour l'ensemble de son oeuvre, a-t-on appris le 25 mai auprès de l'Institut de France.

200.000 euros

Le prix mondial Cino del Duca, l'un des grands prix des fondations de l'Institut de France, est doté de 200.000 euros. Le prix aurait dû être remis à la romancière lors d'une cérémonie prévue le 4 juin sous la coupole de l'Académie française mais la cérémonie a été annulée en raison de l'épidémie de coronavirus.

Joyce Carol Oates avec son livre "Blonde" au Festival du film américain de Deauville en 2010 (MICHEL SPINGLER/AP/SIPA / AP)

Le prix Del Duca est souvent considéré comme l'antichambre du Nobel. Ainsi, le Russe Andreï Sakharov avait obtenu le prix mondial en 1974 et le prix Nobel un an plus tard, le Péruvien Mario Vargas Llosa a reçu le prix mondial en 2008 et le Nobel de littérature en 2010. Patrick Modiano a été lauréat du prix mondial Cino Del Duca en 2010 avant d'être couronné par le Nobel en 2014.

Opposante à Donald Trump

L'autrice de Blonde, Fille noire, fille blanche ou encore de La Fille du fossoyeur, qui aura 82 ans en juin, est l'une des plus grandes écrivaines de langue anglaise contemporaines. On lui doit des dizaines de romans (publiés en français chez l'éditeur Philippe Rey), des recueils de poèmes, des essais, des nouvelles. Elle a également publié des romans policiers sous pseudonymes (Rosamond Smith, Lauren Kelly).

Joyce Carol Oates reçoit la National Humanities Medal des mains du président Barack Obama le 2 mars 2011 (PABLO MARTINEZ MONSIVAIS/AP/SIPA / AP)

Farouche opposante au président Donald Trump, elle s'est notamment intéressée à la question du racisme et des inégalités sociales dans la culture américaine. La défense des droits civiques est au coeur de son oeuvre. Son dernier roman traduit en français, Un livre de martyrs américains sur la remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis, a été finaliste du prix Médicis l'an dernier.