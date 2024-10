L'Académie Goncourt dévoile la liste des quatre derniers finalistes

Sandrine Collette, Kamel Daoud, Gaël Faye et Hélène Gaudy figurent dans la dernière sélection du plus prestigieux des prix littéraires français.

Les quatre finalistes du Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, ont été révélés, mardi 22 octobre 2024, à Bucarest. L'Académie Goncourt a choisi entre huit titres, qu'elle a désignés trois semaines auparavant. Sandrine Collette, Kamel Daoud, Gaël Faye et Hélène Gaudy sont les derniers en lice. Parmi ces quatre finalistes, il faudra désigner un seul roman lauréat, le 4 novembre, au restaurant Drouant, à Paris, comme le veut la tradition. Les finalistes du Goncourt sont désormais annoncés dans des grandes villes de pays avec lesquels la France cultive des liens culturels anciens. En 2022, c'était à Beyrouth (Liban) et, en 2023, à Cracovie (Pologne). Et cette année, la capitale de la Roumanie.

Le prix Goncourt permet de remporter un chèque de 10 euros, mais promet à son lauréat ou sa lauréate des ventes en centaines de milliers d'exemplaires. En 2023, pour couronner Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, comme en 2022 pour élire Vivre vite de Brigitte Giraud, le jury avait dû recourir à la fin au maximum de 14 tours prévu dans les statuts.