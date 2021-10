François-Henri Désérable, Grand Prix du roman de l'Académie française pour "Mon maître et mon vainqueur"

(YANNICK COUPANNEC / LEEMAGE VIA AFP)

Troisième prix littérairaire de la semaine après le Femina, et le Médicis, le Grand Prix du roman a été décerné le jeudi 28 octobre par l'Académie française à François-Henri Désérable, pour Mon maître et mon vainqueur, publié en août aux éditions Gallimard.

L'auteur d'Un certain M. Pikielny (Gallimard, 2017) y fait le récit subtil, nourri de références littéraires, d'un amour malheureux, inspiré de la relation tumultueuse entre Verlaine et Rimbaud, sur fond d'intrigue policière.

L'Académie française, dans sa séance du jeudi 28 octobre 2021, a décerné son Grand Prix du roman, d'un montant de 10 000 euros, à M. François-Henri Désérable, pour son roman « Mon maître et mon vainqueur ».



▶️ https://t.co/jN5ZIXJkFW pic.twitter.com/ZJYpTaz7w1 — Institut de France (@InstitutFrance) October 28, 2021

Le scrutin a été très serré pour ce prix doté d'un montant de 10 000 euros : François-Henri Désérable a obtenu, au 3e tour de scrutin, 10 voix contre 9 voix à Gilles Martin-Chauffier. Le roaman de françois Henri Désérable, qui s'est déjà vendu à près de 4 000 exemplaires selon les chiffres de GfK, devrait voir ses ventes s'envoler avec ce prestigieux prix.

La Plus Secrète Mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr, roman très remarqué de cette rentrée et toujours en lice pour le Goncourt et le Renaudot, faisait partie également des finalistes.