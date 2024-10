Édouard Louis distingué par le prix littéraire Les Inrockuptibles pour son roman "L'Effondrement"

Le prix littéraire Les Inrockuptibles 2024 a été attribué aux écrivains Édouard Louis, Louise Bentkowski, Justin Torres, Kaoutar Harchi et Brecht Evens. L'Effondrement d'Édouard Louis (Le Seuil) décroche le Prix du roman français. Celui du premier roman ou récit récompense Constellucination de Louise Bentkowski publié chez Verdier.

Blackouts (Les Éditions de l'Olivier) de Justin Torres, traduit par Laetitia Devaux, repart avec le Prix du roman ou récit étranger. Ainsi l'Animal et nous (Actes Sud), signé Kaoutar Harchi, remporte le Prix de l'essai. Le Roi Méduse 1 (Actes Sud BD) de Brecht Evens reçoit le Prix de la bande dessinée.

La fin d'une fresque familiale

En évoquant son dernier ouvrage fin septembre sur ses réseaux sociaux, Édouard Louis a indiqué que "ce livre est la clôture d'une fresque familiale, commencée avec Eddy Bellegueule, il y a dix ans". "Après cela, je n'écrirai plus le mot 'famille'", ajoutait-il. L'Effondrement est l'histoire de son grand frère. Ce frère qui avait 9 ans de plus qu'Édouard Louis, et la même mère, mais pas le même père. "A 38 ans, après des années d'échecs et de dépression, il a été retrouvé mort sur le sol de son petit studio. Ce livre est l'histoire d'un effondrement", écrit Édouard Louis.

Le jury, qui lui a décerné le prix du roman français, a été présidé par Neige Sinno, lauréate du prix Les Inrockuptibles 2023 pour Triste tigre (P.O.L). Elle succède à Lola Lafon (2023), Christine Angot (2022), Éric Reinhardt (2021) et Christophe Honoré (2020).

"Une célébration de la lecture, pas une compétition"

"J'essaie de voir les prix littéraires comme une forme de célébration de la lecture et non une mise en compétition des livres, car nous savons (tous et toutes) que les meilleurs livres pour (l'un ou l'une) ne sont pas les meilleurs pour l'autre et qu'un livre délaissé un jour, tout d'un coup, devient nécessaire, important", a déclaré l'autrice en commentant son expérience à la tête du jury 2024.

"C'est donc une fête, où on lance des noms et des titres, où on se régale à parler de ce qu'on aime lire, de ce qui nous fascine, nous surprend, nous fait peur et nous déplace", a-t-elle encore indiqué dans le communiqué des Inrocks.

Neige Sinno était entourée d'Emmanuel Hoog, Carole Boinet, Vincent Brunner, Jean-Marie Durand, Nelly Kaprièlian, Jean-Marc Lalanne, Gérard Lefort, Pauline Le Gall et Sylvie Tanett. Le prix littéraire, créé en 2020, récompense et met notamment en avant "un titre qui semblait ne pas avoir reçu assez d'attention".