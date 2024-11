Benjamin Stock décroche le prix de Flore 2024 avec un ouvrage humoristique sur Marc Levy.

Le prix de Flore a été attribué jeudi 7 novembre 2024 à Benjamin Stock pour son premier roman, Marc, une critique humoristique du conspirationnisme inspirée des romans de Marc Levy, a annoncé le jury. Le lauréat a remporté le prix avec 11 voix contre une seule pour Joy Majdalani, lors des délibérations qui se sont tenues au café de Flore, situé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Le jeune auteur succède ainsi à Maria Pourchet, la lauréate 2023.

Créé en 1994 par l'écrivain Frédéric Beigbeder et Carole Chrétiennot, ancienne dirigeante du café, le prix de Flore distingue "de jeunes auteurs prometteurs, au talent original et audacieux". Il est doté de 6 150 euros et se distingue par le fait qu'il offre au lauréat un verre de pouilly-fumé chaque jour pendant un an, gravé à son nom, à la célèbre brasserie parisienne.

Marc, publié aux éditions Rue Fromentin, est l'œuvre d'un auteur de 36 ans qui a travaillé dans la communication pour des entreprises du secteur de la transition écologique, selon les informations de son éditeur. Le roman raconte l'histoire de David, un dirigeant de start-up qui, grâce à une collègue, découvre l'existence d'une communauté secrète de lecteurs de Marc Levy. Peu à peu, David se convainc que l'écrivain populaire dissimule des messages communistes dans ses intrigues et à travers les noms de ses personnages.

"Marc", le roman de Benjamin Stock, lauréat du prix de Flore. (EDITIONS RUE FROMENTIN)

"Marc" de Benjamin Stock (Rue Fromentin, 448 pages, 23 euros).