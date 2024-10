Prix Femina : six finalistes dont Emma Becker et Miguel Bonnefoy encore en lice

Les romans d'Emma Becker (Le Mal joli, Albin Michel) et Miguel Bonnefoy (Le Rêve du jaguar, Rivages) sont parmi les six finalistes du prix Femina, a annoncé le jury, mardi 22 octobre 2024. Dans chacune des trois catégories, le jury exclusivement féminin a retenu six titres. Miguel Bonnefoy est également parmi les trois auteurs en lice pour le Grand Prix du roman de l'Académie française, attribué jeudi 24 octobre. Et il fait partie, avec Pierre Adrian (Hotel Roma, Gallimard), Emma Becker et Benjamin de Laforcade (Berlin pour elles, Gallimard), des quatre trentenaires parmi ces finalistes du Femina.

L'une des surprises est l'élimination d'une des vedettes de cette rentrée littéraire, Gaël Faye (Jacaranda, Grasset). Il est cependant parmi les quatre finalistes d'un prix concurrent, le Goncourt, décerné le 4 novembre, de même qu'Hélène Gaudy (Archipels, Éditions de l'Olivier), elle aussi écartée de cette troisième sélection du Femina.

Parmi les essais, un gros livre d'anthropologie, celui de Charles Stépanoff (Attachements, La Découverte) côtoie la diatribe de Caroline Fourest (Le Vertige MeToo, Grasset) contre ce qu'elle voit comme les excès du mouvement #MeToo, ou encore un plaidoyer pour la littérature d'un membre de l'Académie française, Antoine Compagnon (La littérature, ça paye !, Équateurs).

Romans français :

- Pierre Adrian, "Hotel Roma" (Gallimard)

- Emma Becker "Le Mal joli" (Albin Michel)

- Christophe Bigot, "Un autre m'attend ailleurs" (La Martinière)

- Miguel Bonnefoy, "Le Rêve du jaguar" (Rivages)

- Antoine Choplin, "La Barque de Masao" (Buchet-Chastel)

- Benjamin de Laforcade, "Berlin pour elles" (Gallimard)

Romans étrangers :

- Richard Flanagan, "Question 7" (Actes Sud, Australie)

- Benjamin Labatut, "Maniac" (Grasset, États-Unis)

- Marco Lodoli, "Si peu" (POL, Italie)

- Anne Michaels, "Étreintes" (Sous-Sol, États-Unis)

- Colm Toibin, "Long Island" (Grasset, États-Unis)

- Alia Trabucco Zeran, "Propre" (Robert Laffont, Chili)

Essais :

- Paul Audi, "Tenir tête" (Stock)

- Antoine Compagnon, "La littérature, ça paye !" (Équateurs)

- Caroline Fourest, "Le Vertige MeToo" (Grasset)

- Maïa Hruska, "Dix versions de Kafka" (Grasset)

- Charles Stépanoff, "Attachements" (La Découverte)

- Joëlle Zask, "Admirer" (Premier Parallèle)