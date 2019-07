Plantu fait don de sa collection de 500 dessins au site Gallica de la BnF

L'ensemble comprend aussi de nombreux projets non publiés, des études et croquis préparatoires ainsi que des impressions couleurs.

Le dessinateur de presse Plantu va confier l'essentiel de sa collection de dessins à la Bibliothèque nationale de France. "C'est à la Bibliothèque nationale de France que Plantu a choisi de confier des milliers de dessins publiés dans de nombreux journaux depuis plus de 50 ans. Cet ensemble exceptionnel sera bientôt accessible sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF", s'est félicitée la BnF le 4 juillet.

Ce fonds comprend un don de 500 dessins. Quelque 20.000 pièces font par ailleurs l'objet d'un dépôt. Réalisés du début des années 70 à aujourd'hui, ces dessins proviennent essentiellement du journal Le Monde mais aussi d'une quarantaine d'autres titres, depuis La vie du Rail ou Bonne soirée, qui marquent les débuts du dessinateur, en passant par Le Pèlerin et L'Express.

Une illustration de l'actualité française et internationale

"Ces dessins constituent une véritable illustration de l'actualité française et internationale de ce demi-siècle écoulé", a souligné la BnF. L'ensemble comprend aussi de nombreux projets non publiés, des études et croquis préparatoires ainsi que des impressions couleurs.

Au début de l'année, plus d'un millier de dessins de Georges Wolinski, l'un des dessinateurs assassinés dans l'attentat contre Charlie Hebdo, avaient déjà été mis en accès libre sur Gallica.

"L'arrivée dans Gallica de la collection de Plantu marque une étape décisive : elle consacre la place du dessin de presse contemporain dans les collections de la BnF, à la fois comme patrimoine artistique et comme source d'informations inépuisable pour étudier l'esprit de notre époque", a insisté la Bnf. L'institution fondée par Richelieu avait organisé l'an dernier une exposition consacrée à Plantu.