Philip Roth, monstre sacré de la littérature américaine, est mort à 85 ans

Son talent s'était révélé au monde en 1969 avec La Plainte de Portnoy (roman aussi connu sous le titre Portnoy et son complexe), et il avait fait son entrée dans la prestigieuse Pléiade en octobre. L'écrivain Philip Roth, géant de la littérature américaine, est mort mardi à 85 ans des suites d'un problème cardiaque, ont indiqué ses proches aux New York Times mercredi 23 mai. Observateur lucide de la société américaine et de ses travers, le natif de Newark (New Jersey), avait été régulièrement pressenti pour le Nobel de littérature, sans jamais l'obtenir néanmoins.