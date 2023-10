Patti Smith publie une superbe édition enrichie d'"Une saison en enfer" d'Arthur Rimbaud

Obsédée par le poète aux semelles de vent, la chanteuse américaine célèbre les 150 ans du chef d'oeuvre "Une saison en enfer" avec une édition augmentée de textes personnels, de photos, de dessins et d'une sélection de poèmes et de lettres de Rimbaud supplémentaires. Sensible et inspiré, c'est un bel ouvrage.

Tous les admirateurs de Patti Smith le savent : foudroyée par la poésie d’Arthur Rimbaud à l’âge de 16 ans, la chanteuse, musicienne et poétesse américaine n’a eu de cesse depuis de le mettre en lumière, mais aussi de mettre ses pas dans les siens, de parcourir les pays qu’il avait arpentés, d’explorer les lieux où il avait vécu, écrit et souffert. Une passion qui l’a même poussée à racheter la ferme familiale de la mère de Rimbaud à Roche, près de Charleville-Mézières, là même où le poète rédigea Une saison en enfer, à l’âge de 19 ans. On ne s’étonne donc pas que Gallimard ait confié à Patti Smith la réédition augmentée de ce recueil de neuf textes en prose fiévreux, dont on célèbre cette année les cent cinquante ans.

Une édition enrichie d'images et de souvenirs



Dans Une saison en enfer 1873, cinquième titre de la collection Grande Blanche illustrée qui invite des artistes contemporains à créer autour d’un texte de leur choix, Patti Smith, qui lança les noces ardentes du rock brut et de la poésie, est dans son élément et fait merveille. Elle accompagne le texte intégral de dessins, de photos, et surtout d’écrits qui éclairent sur le cheminement du poète et témoignent du rapport intime qu’elle entretient depuis soixante ans avec L’homme aux semelles de vent, mort en 1891 à l’âge de 37 ans. Une sélection de poèmes supplémentaires de Rimbaud qui l’ont "construite et inspirée tout au long de sa vie" ainsi que des lettres du poète voyageur à sa famille, complètent l’ouvrage.

"Rimbauds Road", qui illustre "Ma bohème" dans l'édition enrichie de Patti Smith. Il s'agit d'un chemin de La Roche-en-Ardenne où se trouvait la ferme familiale de la mère de Rimbaud, et où Arthur rédigea "Une saison en enfer". (PATTI SMITH)

Patti Smith raconte la genèse, le cheminement puis le désintérêt avec lequel fut accueilli Une saison en enfer, publié à compte d’auteur en 1873, qu’elle décrit comme le "pamphlet" d’"un adolescent qui reconnaissait et repoussait tous les miroirs, combattait tous les démons, démasquait les archanges et prophétisait l’époque moderne". Elle se souvient de sa déception, en 1973, de ne trouver qu’indifférence à Charleville-Mézières, où Rimbaud naquit et fut inhumé, lors de son tout premier pèlerinage sur les traces du poète à l’occasion du centenaire de la parution du même ouvrage.

Le verbe manié comme une arme

Elle retrace l’histoire du revolver à six coups avec lequel Verlaine blessa au poignet Rimbaud, "objet de son beau tourment", le 10 juillet 1873, et dit l’émotion d’avoir tenu dans ses mains nues cette arme "qui précipita la vie" des deux poètes et amants. Elle confie son identification à l’auteur des Illuminations, lorsqu’éprise de liberté comme lui, elle partit sur la route à vingt ans, "avec mes propres poches crevées", et se souvient du courage que lui donnèrent alors ses "poèmes parfaits", comme Ma Bohème.

Elle rappelle "la filiation spirituelle" et "l’affinité poétique" avec Arthur Rimbaud qu’elle partageait avec le jeune Bob Dylan. Elle détaille la vie d’errance du poète-aventurier, ses pérégrinations, de Vienne à l’Abyssinie. Musicienne, elle souligne la musicalité du verbe que cet "ange vengeur" maniait comme une arme. Elle est à son chevet lorsqu’il dicte son texte ultime sur son lit de mort.

La couverture d'"Une saison en enfer" d'Arthur Rimbaud, édition augmentée de photographies, écrits et dessins de Patti Smith, l'une de ses plus ferventes admiratrices. (GALLIMARD)

Gardienne et "compagne invisible"

Sensible et inspirée, cette édition est avant tout une invitation à lire et relire, à se replonger dans le verbe enivrant et souvent crypté de Rimbaud, qui, intemporel, parle au cœur et chuchote à l’esprit de chacun : "J’écrivais des silences, des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges."

"Les poèmes d’Arthur Rimbaud m’accompagnent depuis toujours", résume Patti Smith. "Ils renferment des traces de son insolence, des souvenirs virulents, des pouvoirs prophétiques, la torpeur sensuelle de la jeunesse. Je les ai lus et relus. J’ai tenu le pistolet, balayé la tombe et je me surprends aujourd’hui à être la gardienne du terrain qui appartenait autrefois à sa mère. J’ai été fidèle, toujours mes pas dans les siens, compagne invisible." Rimbaldienne, elle le sera jusqu'au bout.

"Une saison en enfer 1873 et autres poèmes - Photographies, écrits et dessins de Patti Smith" (176 pages, format 25 x 32,5 cm - Gallimard, 45 €) est paru le 28 septembre 2023