"On ne peut pas rester insensible face à ces problèmes" : portés par l'actualité, les livres sur la géopolitique intéressent de plus en plus de lecteurs

Conflit entre Israël et le Hamas, guerre en Ukraine, tensions entre la Chine et les États-Unis, les soubresauts du monde sont de plus en plus sur le devant de l'actualité, et ils intéressent un nombre croissant de lecteurs. Les ventes d'ouvrages de géopolitique ont augmenté de 6% en 2023, selon l'Observatoire du syndicat de la librairie française qui représente les librairies indépendantes. C'est une petite hausse dans les chiffres mais elle se ressent bien dans les librairies parisiennes.

Devant le rayon géopolitique de l'une d'entre elles, Nadia, 59 ans, parcourt du regard les nouveautés. Dans sa main, elle tient un ouvrage d'occasion. "Ça s'appelle Les relations internationales depuis 1945 de Maurice Weisz", précise-t-elle. Juste à côté d'elle, Yacine, 75 ans, s'intéresse aux relations internationales depuis peu, poussé par l'actualité. "Le drame de ce qui se passe à Gaza par exemple, ou ce qui se passe en Ukraine ... On ne peut pas rester insensible face à ces problèmes", confie-t-il.

Les lecteurs se tournent surtout vers des auteurs médiatisés

Les lecteurs achètent ces ouvrages pour comprendre et avoir assez d'éléments pour se forger un avis. "Il n'y a jamais de vérité absolue sur ces questions-là", estime Thibault, 37 ans, qui trouve que les médias traitent les dossiers de manière très superficielle. "L'avantage des livres, c'est qu'ils donnent une diversité de points de vue qui vont en profondeur ainsi que des explications pertinentes et référencées." Mais pour se documenter, les clients se tournent souvent vers des auteurs médiatisés. C'est en tous cas les demandes que reçoit Jean-François qui travaille à la librairie Eyrolle. "On a particulièrement bien vendu le petit 'Que sais-je ?' de Bensoussan sur la guerre en Palestine et l'état d'Israël", observe-t-il. L'historien français Georges Bensoussan a été plusieurs fois interviewé par différents médias ces derniers mois.

C'est aussi le cas de Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques et dont la bande-dessinée Géostratégix est un carton. "Le premier tome a dépassé les 50 000 exemplaires, note François Bachelot, directeur général des éditions Dunod Armand Colin. Et le deuxième tome qui vient juste de paraître a déjà dépassé les 20 000 exemplaires en quelques mois." Sur les deux dernières années, les ventes des ouvrages de géopolitique qu'il édite ont augmenté de 10 à 15%.

"On a décidé d'éditer des bandes dessinées en se disant qu'on allait pouvoir toucher un public plus jeune. On a réussi parce qu'on voit que parmi nos clients, il y a beaucoup de lycéens, notamment." François Bachelot, directeur général des éditions Dunod-Armand Colin franceinfo

L'actualité remet aussi au goût du jour des livres plus anciens comme Une guerre sans fin sur le conflit israélo-palestinien, publié en 2022. "Depuis le mois d'octobre, les ventes pour ce titre ont triplé donc ça a été un formidable accélérateur de ventes et, j'espère, de compréhension du conflit." Au-delà de la géopolitique, l'éditeur note une hausse des ventes de livres de vulgarisation dans différents domaines : l'histoire et les sciences notamment, avec par exemple un intérêt accru pour les ouvrages sur l'intelligence artificielle.