GRAND FORMAT. Patrimoine méconnu, lente féminisation, secrètes élections... Bienvenue à l'Académie française

Mais au fait, à quoi sert l’Académie française ? Ses statuts établissent que sa "principale fonction" est de "donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences". A ce titre, elle rédige un célèbre dictionnaire, dont la première édition date de 1694. La neuvième est en cours d’élaboration depuis 1986, par le service du Dictionnaire et son peloton d'agrégés de lettres classiques ou modernes, de grammairiens, de lexicographes, de philosophes et d'historiens.

Chaque jour, ces spécialistes préparent la séance du jeudi matin, pendant laquelle les académiciens membres de la commission du Dictionnaire débattent et votent pour adopter les termes qui auront l'honneur de figurer dans l’ouvrage. "Les académiciens peuvent passer deux heures sur une définition", raconte Le Figaro. Parmi les questions récurrentes auxquelles ces derniers doivent répondre se pose celle de la féminisation des noms. Longtemps avant les récents débats autour de l’écriture inclusive, l'assemblée a mis un point d'honneur à défendre le masculin comme genre unique pour certains métiers et fonctions.

Ainsi, dans sa cinquième édition, entamée en 1798, l'Académie refuse de féminiser le mot "auteur". "Au sujet d’une femme qui a composé un livre (...) on dit simplement une femme auteur", est-il précisé, à la page 103. "Autrice", "auteure", "auteuse" n’existent pas. "Ecrivaine" connaît le même sort. En 1891, la romancière Marie-Louise Gagneur réclame à l'Académie française la féminisation des deux termes. "La carrière d’écrivain n’est pas celle de la femme", lui répond Charles de Mazade pour justifier cette absence, selon Le Matin. Son confrère Leconte de Lisle ajoute que "autrice ou auteuse (...) déchire absolument les oreilles".

Depuis les années 1980, la Compagnie lutte encore plus activement contre la féminisation de la langue française. Et au XXIe siècle, les arguments n'ont pas beaucoup changé. "Ecrivaine" rime avec "vaine", répètent les Immortels, oubliant que le masculin rime avec "vain". L'académicien Marc Fumaroli refuse par exemple l'emploi du mot "rectrice", qui lui fait penser à "rectal", mais n'a pas de problème avec "directrice". Le féminin "pharmacienne" figure dans le Dictionnaire de l’Académie, mais pas "chirurgienne". La "boulangère" et la "vendeuse" trouvent pourtant leur place dans l'ouvrage. "Plus on monte dans la hiérarchie des professions, plus on arrive aux emplois traditionnellement exercés par des hommes et plus le sujet devient sensible", relève Le Monde.

Les femmes de lettres vont devoir encore patienter : l'Académie rejette toujours l'emploi du féminin "autrice". "Déclaration après déclaration, article après article, ils font étalage de leur ignorance, de leurs confusions, de leurs incohérences, de leurs prétentions, de leur mauvaise foi", dénoncent ainsi les auteures de L'Académie contre la langue française (Editions iXe), essai paru sous la direction de l'universitaire Eliane Viennot. Les académiciens ne "savent pas le b.a.-ba de la linguistique", assure d’ailleurs la chercheuse à franceinfo.