DIRECT. Regardez la cérémonie d’hommage national en l'honneur de Jean d'Ormesson

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron préside, vendredi 8 décembre, à l'hôtel des Invalides à Paris, un hommage national à Jean d’Ormesson, mort d'une crise cardiaque dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de 92 ans. A cette occasion, France 2 bouleverse ses programmes et propose une émission spéciale dès 11h45, que vous pouvez voir également sur franceinfo.fr.

Académicien depuis 1973. Doyen des Immortels, Jean d’Ormesson menait depuis plus de six décennies une carrière d’écrivain. Homme de lettres au verbe brillant, il vécut dans et par les livres. Fils d'ambassadeur, l'académicien fut aussi journaliste et chroniqueur. Normalien, licencié de lettres et d'histoire, agrégé de philosophie, il fut récompensé par plusieurs prix littéraires et entra dans la prestigieuse Pléiade en avril 2015.

Brillant, espiègle et séducteur. Derrière son regard bleu malicieux, l'ancien directeur général du Figaro était un homme résolument de droite, mais aussi un amoureux fou de l'œuvre du poète et communiste Louis Aragon. "Jean d'O", comme il était surnommé, restera surtout comme l'un des plus grands écrivains populaires français.