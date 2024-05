Mort de Bernard Pivot : "Des êtres comme ça sont des monuments", déclare l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen

"Des êtres comme ça sont des monuments", déclare lundi 6 mai sur franceinfo Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et présidente des Éditions Actes Sud, après la mort de Bernard Pivot à 89 ans. "Toute notre vie a été marquée par des souvenirs avec Bernard Pivot", ajoute-t-elle. "Il a compté énormément pour les lecteurs et pour les éditeurs". Selon elle, il a d'ailleurs "un peu fait la vie d'Actes Sud". Elle affirme que la première fois qu'un livre de la maison d'édition "a été recensé à 'Apostrophes' et 'Bouillon de culture', ça a été la consécration. Il a fait émerger des vrais succès".

L'ancienne ministre de la Culture se souvient d'un homme "très humain" et tient à raconter un souvenir : "Une fois, il était venu à Arles et on avait fait le marché ensemble. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'était de faire le marché à Arles avec Bernard Pivot. Il s'arrêtait à tous les stands. On sentait qu'il était aimé, que les gens le connaissaient. Tout ça autour des livres. Quel bonheur."

À propos du réseau social X (anciennement Twitter), elle rappelle qu'"il était fasciné par l'idée de transmettre des messages très courts, très efficaces", en référence aux nombreux messages postés par Bernard Pivot sur son compte. Elle parle d'un "homme incroyable, extraordinaire, qui impressionnait beaucoup". Concernant ses émissions, la présidente des Éditions Actes Sud l'assure, "il ne ménageait pas, avec amour et humour, son invité".

"C'est tellement important d'avoir des émissions de cette qualité, avec des passeurs de livres qui sont dans l'exigence et dans la passion." Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et présidente des Éditions Actes Sud à franceinfo

Pour Françoise Nyssen "pas la peine de critiquer les livres pour les démolir", ce qu'il faut avant tout "ce sont des gens qui donnent envie de lire et qui amènent les populations de tous les âges à la lecture". Pour elle, "ceux qui continuent ça sont incroyables", à l'image de Bernard Pivot. Elle souligne qu'il faut être "attentifs en permanence à tous ces passeurs" parce que, conclut-elle, "ça peut changer la vie que de lire".