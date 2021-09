Mort à cent ans de Françoise Bernard, auteure des "Recettes faciles", best-seller indémodable de la cuisine familiale

La cuisinière et auteure de livres de cuisine Françoise Bernard est décédée à l'âge de cent ans, a annoncé Hachette Pratique, son éditeur.

La célèbre cuisinière Françoise Bernard, connue pour ses livres de cuisine, est décédée à l'âge de cent ans, a annoncé Hachette Pratique, son éditeur, dans un communiqué de presse.

Elle était entrée dans les cuisines des Français en publiant en 1965 la première version de son best-seller, Les recettes faciles, qui proposait des recettes simples, faciles, et économiques. Cet ouvrage, qui a "révolutionné la cuisine familiale" a été depuis plusieurs fois réédité et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires.

La cuisinière Françoise Bernard chez elle dans sa cuisine le 14 janvier 2009 (LAVIEILLE PHILIPPE / MAXPPP)

Née Andrée Jonquoy le 3 mars 2021, Françoise Bernard a commencé comme dactylo avant de devenir "Françoise Bernard" en jouant un personnage pour faire la promotion des produits Unilever, l'entreprise dans laquelle elle travaillait.

"Cuisiner n'était pas ma vocation" Françoise Bernard Journal L'express, 2012

Elle travaille alors pour la publicité, "incarnant la jeune ménagère moderne". A partir de 1960, elle devient l'ambassadrice des appareil électroménagers de la marque SEB, ce qui lui vaut le surnom de "Madame Cocotte-minute".

En 1963, elle écrit un premier livre de recettes dans le continuité de Ginette Mathiot, une autre pionnière de la cuisine facile et familiale, auteure du célèbre Je sais cuisiner publié en 1932.

Françoise Bernard a suscité de nombreuses vocations parmi les plus grands chefs, d'Alain Ducasse à Cyril Lignac.