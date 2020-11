Londres : une sculpture dédiée à la femme de lettres et féministe Mary Wollstonecraft, représentée nue, fait polémique

Un monument dédié à la féministe britannique Mary Wollstonecraft (1759-1797) a été dévoilé mardi 10 novembre à Londres, suscitant éloges mais aussi critiques, certains regrettant le choix de la représenter nue.

Mary Wollstonecraft était l'une des premières penseuses féministes. Son livre paru en 1792, A Vindication of the Rights of Woman (Une justification des droits de la femme), plaidait pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes.

Après la mort de Mary Wollstonecraft à 38 ans en 1797, sa renommée de femme de lettres a pâti des révélations sur sa vie personnelle tumultueuse, mais son rôle majeur est aujourd'hui reconnu.

Mary Wollstonecraft par John Opie (1797) (Wikimedia Commons)

La sculpture argentée lui rendant hommage se compose d'une forme abstraite surmontée d'une petite figure féminine nue. Créée par l'artiste britannique Maggi Hambling, elle a été installée dans un square du nord de Londres après une campagne menée par des admirateurs.

La fondatrice britannique du voyagiste en ligne Lastminute.com, Martha Lane Fox, a jugé sur Twitter que cette statue était "fantastique" pour rendre hommage à une "penseuse courageuse".

This is so fantastic #MaryWollstonecraft is one of my all time inspirations - she was such a brave thinker and as her statue says in her words “i do not wish women to have power over men, only over themselves” https://t.co/rSuHRylBzx