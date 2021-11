Livres : une fiction sur George Floyd, les bébés prématurés à l'honneur

Premier choix de cette chronique littéraire, Milwaukee Blues, un livre de Louis-Philippe Dalembert, finaliste du Goncourt. Dans cet ouvrage toujours en lice pour le Goncourt des lycéens, publié aux éditions Sabine Wespieser, on fait la connaissance d’Emmett, un noir pauvre qui a grandi à Milwaukee (Etats-Unis). Il s’agit du double fictionnel de George Floyd, mort en 2020 sous le genou d’un policier. Cette chronique sociale s’inspire ainsi d’un fait divers pour questionner la société.

Second choix jeudi 11 novembre, le livre de Christophe Fauré intitulé Mourir n’est pas te perdre. Il s’agit du premier roman de ce psychiatre dans lequel sont évoqués l’expérience de mort imminente, les signaux qui peuvent suivre une disparition, ainsi que le deuil dans son entièreté. Dans un espace-temps élargi et connexe, le lecteur pourra savourer la fantaisie de l’écrivain.

Une ode aux enfants prématurés

Les prématurés sont près d’un enfant sur dix et pourtant la littérature ne s'en était jamais emparée. C’est désormais chose faite grâce à Alia Cardyn et Léa Decan qui co-publient Le Bébé le plus minuscule du monde. Dans cet album coloré et lumineux, elles s’interrogent et répondent avec humour aux interrogations que peuvent susciter l’arrivée d’un bébé prématuré dans un foyer.