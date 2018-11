Livres pour enfants : ce qui a changé en vingt ans

Nathalie Choux, illustratrice, dessine depuis vingt ans pour les enfants. Elle a signé une centaine d'albums pour la jeunesse et a connu du changement dans les demandes des éditeurs, notamment la promotion de la féminisation des métiers. "Par exemple, là j'ai Bonjour petite voiture ! et c'est une femme qui conduit. J'ai fait Bonjour petit tracteur !, c'est une femme qui conduit. J'ai fait Bonjour petit avion !, on voulait que je fasse une femme, et j'ai dit 'Non, on va mettre un garçon', parce qu'il faut un peu changer", raconte-t-elle. Il lui est également demandé de mettre en avant la diversité. "Souvent, on essaie quand même de mixer un peu, de représenter le panel entier de la population, en mettant des gens de couleur, en mettant des femmes là où il n'y en a pas assez. C'est vrai qu'il y a une demande que je n'ai pas sentie avant. C'est pas mal aussi de montrer aux petites filles qu'elles peuvent conduire un avion", se réjouit-elle.

"Tout ce qui est sexuel, on oublie !"

Le schéma de la famille reste quant à lui plutôt traditionnel, composé d'une maman, un papa et des frères et sœurs. "Pour l'instant, on reste quand même sur quelque chose chose de très, très classique", admet-elle. Certains sujets, en revanche, sont devenus complètement tabous. "Tout ce qui est sexuel, on oublie complètement. Comme aujourd'hui, tout fait polémique... Pour éviter la polémique, on fait du lisse", avoue-t-elle. "Je pense que parfois, on a un peu perdu le fond. C'est un peu gentillet, quoi". Pour éviter les polémiques, Nathalie Choux a ses petites astuces. "La plupart du temps, je trouvais ça bien plus facile de travailler avec des animaux (...) parce que ça élude plein de problèmes et questions concernant le genre fille-garçon", raconte l'illustratrice. "C'est plus sur les émotions, finalement, que j'ai envie de montrer des choses, plus que sur la représentation, qui m'apporte assez peu, en fait".