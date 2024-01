Livres : Mélissa Da Costa détrône Guillaume Musso en tête des ventes en 2023

Elle met fin au règne sans partage de Guillaume Musso. La romancière Mélissa Da Costa s'est emparée de la première place des ventes de livres en 2023, selon le classement annuel des dix écrivains les plus vendus en France établi par l'institut GfK, qui a été dévoilé par Le Figaro mercredi 17 janvier. Guillaume Musso, qui occupait cette place depuis 12 ans, chute à la sixième place, faute de nouveauté publiée l'an dernier.

Mélissa Da Costa, 33 ans, a écoulé 1,275 million d'exemplaires sur l'année. Son titre Les Douleurs fantômes, sorti en poche en février, a été le neuvième livre le plus vendu, et Tout le bleu du ciel le onzième. Autre autrice à dépasser le million d'exemplaires (1,063 million), Virginie Grimaldi, dont le plus grand succès en 2023 a été Il nous restera ça, est deuxième. Suivent Pierre Lemaitre (853 000 exemplaires), Maud Ankaoua (801 000) et Franck Thilliez (681 000).