Littérature : le livre Inter 2021 attribué à "Un jour ce sera vide", d'Hugo Lindenberg

Le 47e prix du Livre Inter 2021 est attribué à Un jour ce sera vide, d'Hugo Lindenberg. C'est son premier roman. L'auteur s'est dit lundi 7 juin sur France Inter "très content", "très heureux". "Chaque année, quand j'entends le lauréat qui est dévoilé, je me dis que je dois candidater l'année prochaine pour faire partie du jury et finalement ça s'est fait autrement", s'est-il amusé.

Fait rare, il n'aura cette année fallu qu'un seul tour de scrutin pour couronner le lauréat 2021. Ce n'était pas arrivé depuis 1990 et La petite marchande de prose, de Daniel Pennac. "Quand j'entends la qualité de ces débats, c'est vraiment un rêve d'écrivain ; quand on écrit à partir de matériaux intimes, même si c'est un roman, de se dire qu'après ça va être discuté de manière si intéressante et avec tellement d'intentions, c'est vraiment formidable", a réagi Hugo Lindenberg.

L'auteur est le fondateur du magazine NEON en 2012, il est aujourd'hui journaliste indépendant. Un jour ce sera vide aborde le thème de l'enfance, en racontant une amitié entre deux garçons, le narrateur et un ami, au cours d'un été en Normandie. "Ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la honte, l'identité et la différence, mais avant les mots, avant même d'en avoir conscience et c'est pour ça que je trouvais qu'un personnage d'enfant était très intéressant", indique-t-il.

Hugo Lindenberg a "dédié ce livre aux enfants seuls et aux aliénés", car il estime "qu'en voulant cacher les choses, en faisant du silence un système relationnel au sein des familles, on crée de la souffrance psychique".