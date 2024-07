Littérature : l'adaptation ciné du "Comte de Monte-Cristo" a "multiplié par cinq ou six ce qu'on pouvait vendre de Dumas", se réjouit une libraire

Quand un succès de cinéma redope les ventes d'un classique de la littérature française. Le Comte de Monte-Cristo, actuellement en salles, avec Pierre Niney en tête d'affiche, connaît aussi un regain d'intérêt chez les libraires. Le chef-d’œuvre d'Alexandre Dumas a déjà été réimprimé trois fois en deux mois et il s'arrache bien plus que d'habitude.

Dans la vitrine de la librairie Ici, sur les Grands Boulevards à Paris, on ne peut pas le rater, réédité avec l'affiche du film en couverture. "Quand on sait qu'il y a une adaptation cinématographique de Dumas, on ne réfléchit pas, on l'expose au devant de la librairie et le proposer aux gens parce qu'il y a des demandes exponentielles, raconte Élodie Murzi, la responsable de la librairie. Cela a multiplié par cinq, six ce qu'on pouvait vendre de Dumas."

L'occasion de motiver les enfants

Pourtant, tous les nouveaux lecteurs ne sont pas encore allés au cinéma. "On demande souvent si la lecture est suscitée avant ou après le visionnage du film, et souvent c'est avant !" Et pour ceux qui l'ont vu ? "C'est un film très familial, donc c'est l'occasion de dire à ses enfants ou ses ados : c'est vachement bien, lis le livre, tu vas voir, il y a encore plus d'action et d'intrigues ! Tu vas te régaler."

"On peut avoir quelques a priori face à un roman qui fait tout de même plus de 1 000 pages, observe Blanche Cerquiglini, chargée des collections Folio classique chez Gallimard. 'Ce n'est pas de la littérature pour moi, je ne vais pas y arriver, cela va être trop difficile, trop ancien'... C'est un roman qui date de 1844. Donc je crois que le film, avec ses qualités, et avec Pierre Niney, pour incarner Edmond Dantès, permet au spectateur et au lecteur de s'autoriser à revenir vers la littérature classique." Et l'éditrice comme la libraire l'affirment : l'été est le moment parfait pour lire ou relire les classiques.