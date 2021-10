"L'Enfant réparé" : Grégoire Delacourt évoque son passé d'enfant abusé

Auteur prolifique de la littérature française, qui s’est fait largement connaître avec La Liste de mes envies (éd. J.-C. Lattès), Grégoire Delacourt vient de publier son dernier livre, L’Enfant réparé (éd. Grasset). Un ouvrage qui le démarque de son image "d’écrivain du bonheur, qui fait du bien", acquise avec ses premières œuvres. "Avec le temps, Grégoire Delacourt est devenu un peu plus sombre, profond. Mais L’Enfant réparé est tout à fait hors catégorie, parce que pour la première fois, c’est un essai dans lequel il se livre. L’enfant réparé, c’est lui. Il a mis 55 ans pour comprendre ce qui lui était arrivé, et cet ouvrage était, je pense, essentiel à son existence pour pouvoir redémarrer", analyse la journaliste littéraire Anne-Marie Revol, sur le plateau du 23h, jeudi 30 septembre.

Se libérer d’un poids

Grégoire Delacourt a été victime d’une amnésie traumatique, et il a ainsi tardé à prendre à bras-le-corps la faille qui le pourfendait de part en part depuis l’enfance, l’empêchant d’être heureux. "C’est sa seconde femme, Dana, qui avant lui, dit-il, a su et l’a aidé à verbaliser ce qu’il lui était arrivé. En l’occurrence, quand il avait cinq ans, son père, un notable de province, l’a violé, alors que sa mère était à la maternité pour accoucher. Et ce qui est fou, c’est que, quand on reprend sa bibliographie, on peut glaner çà et là beaucoup d’indices qui conduisent à L’Enfant réparé", explique Anne-Marie Revol.

Parmi ces indices, notamment, une mère effacée, un père absent, et un enfant abusé dans Mon père (éd. J.-C. Lattès). Après des décennies de maux de ventre, de chagrins, de dérives, Grégoire Delacourt s’est libéré d’un poids qui faisait de lui une sorte de "clown triste", comme le qualifie Anne-Marie Revol : "Ce livre raconte une vie, lourde, émaillée de malheurs, mais également de bonheurs. C’est tout en délicatesse, pudeur, et comme toujours, c’est extrêmement bien tourné."