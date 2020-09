L’héritage de Jacques-Yves Cousteau perpétué par sa petite-fille

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il portait le bonnet rouge le plus connu dans le monde. Jacques-Yves Cousteau a écrit l’histoire à travers ses nombreux exploits. Cet explorateur est allé à la découverte de nombreux lieux sous-marins. Muni des premières caméras capables de filmer sous l’eau, il a réalisé une dizaine de films capturant des images inédites et exceptionnelles qui ont fait sa renommée dans le monde entier. Nommé au festival de Cannes et aux Oscars, membre de l’Académie Française, les distinctions ne manquent pas pour ce personnage historique.

Un activiste pour l’écologie

Jacques-Yves Cousteau se battait déjà pour assurer la préservation de l’environnement. Désormais, c’est sa petite-fille Céline Cousteau, elle aussi exploratrice, qui alerte sur le sujet dans son livre "Le monde après mon grand-père". "Il faut quand même qu’on agisse, et qu’on agisse en prévention, pas juste en réaction", réclame-t-elle. Elle explique que les militants écologistes ne manquent pas dans le monde et qu’ils demandent à ce que leurs revendications soient écoutées par certains leaders politiques qui ne semblent parfois pas assez concernés à ses yeux par la cause écologique.

