Les proches de Boualem Sansal inquiets sur une possible arrestation de l'écrivain en Algérie

Ses éditeurs et son entourage en France sont sans nouvelles de l’auteur de "2084 : la fin du monde", alors que l’ambassade et le consulat de France à Alger chercheraient également à clarifier sa situation.

Romancier et essayiste censuré en Algérie pour ses écrits très critiques à l’égard du pouvoir en place, à 75 ans, Boualem Sansal voyage régulièrement entre l’Algérie et la France, dont il a obtenu récemment la nationalité et où il est installé, en raison de la santé de son épouse. Bête noire du pouvoir algérien, il est en revanche apprécié des Algérois et n’a jusqu’ici pas été inquiété par les autorités.

L’écrivain a quitté Paris samedi 16 novembre et depuis son éditeur et ses proches sont sans nouvelles, son téléphone portable ne répondant plus. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire à laquelle collabore Boualem Sansal a écrit sur X : "Selon plusieurs sources, il aurait été arrêté. Si cette information se confirmait, la France doit réagir".

Le magazine Marianne avance que l'écrivain Boualem Sansal a été "arrêté par la police et emprisonné par le régime". Faute d’informations, l’Elysée et le Quai d’Orsay ne devraient pas manquer de demander des éclaircissements à Alger.

Cet épisode intervient alors que les relations sont de plus en plus tendues entre Paris et Alger, suite notamment à la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Ecrivain célébré

Depuis qu'il s'est lancé en littérature en 1999, Boualem Sansal affiche sa liberté de pensée, que ce soit contre le pouvoir algérien ou l'intégrisme religieux. Il rencontre dès ses débuts le succès avec Le serment des barbares, un roman racontant la montée en puissance des intégristes qui a contribué à faire plonger l'Algérie dans une décennie de guerre civile.

Son oeuvre, qui comprend aussi Le village de l'Allemand, Rue Darwin et 2084, la fin du monde est célébrée par de nombreux prix littéraires, notamment en France et en Allemagne. En 2021, Boualem Sansal a reçu le Prix Méditerranée pour Abraham ou la cinquième Alliance, une "parabole sur la puissance et les faiblesses de la pensée religieuse" publiée par Gallimard.