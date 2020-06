Les librairies indépendantes célèbrent la fête de la librairie samedi

Cette fête annuelle, qui se déroule habituellement en avril, avait été reportée en raison de la crise sanitaire.

Durement éprouvées par le confinement qui les a contraintes à fermer leurs portes durant deux mois, les librairies indépendantes célèbrent malgré tout samedi la fête de la librairie. Traditionnellement cette fête des librairies indépendantes se déroule en avril, mais la manifestation avait été déplacée en raison de l'épidémie de Covid-19.

Le libraire, "un sismographe de son époque"

Porté par l'association Verbes, fondée par Marie-Rose Guarnieri, directrice de la librairie des Abbesses à Montmartre, l'événement doit réunir 480 libraires français, belges, luxembourgeois et suisses francophones. "Le libraire est essentiel car il apporte un poumon à la vie quotidienne. Le libraire est un sismographe de son époque. Si on fuit la librairie, on fuit quelque chose de la liberté et de la singularité", a commenté Marie-Rose Guarnieri.

Comme chaque années, les libraires offriront à leurs clients (dans la limite des stocks disponibles) un livre inédit. Publié par Gallimard, A plus d'un titre se présente comme un éphéméride regroupant 366 titres phares de la collection de poche Folio. Toutes les pages, à l'exception des dimanches déjà illustrés par des illustrateurs du catalogue Thierry Magnier, offriront un espace blanc invitant le lecteur à dessiner lui-même une couverture. Tirée à 25.000 exemplaires, cette édition sera également offerte à des élèves et enseignants.

Le programme complet est disponible ici.