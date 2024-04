Les jeunes lisent de moins en moins et passent dix fois plus de temps sur les écrans que dans les livres, selon une étude

"Un décrochage préoccupant", note le Centre national du livre (CNL). L'organisme public dévoile, mardi 9 avril, une étude réalisée par l'Ipsos sur la pratique de la lecture chez les jeunes âgés de 7 à 19 ans. Il s'avère qu'un tiers des jeunes âgés de 16 à 19 ans ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Avec de fortes disparités de genre : 74% des filles de cette tranche d'âge lisent dans ce cadre-là contre seulement 50% chez les garçons.

Ce temps passé en moins à lire est du temps passé en plus à regarder les écrans. "Les jeunes consacrent 19 minutes par jour à la lecture pour leurs loisirs, soit 4 minutes de moins qu’en

2022 (chez les 16-19 ans, ce temps de lecture est de 17 minutes par jour chez les filles et de 7 minutes chez les garçons), quand ils passent quotidiennement 3h11 sur les écrans (hors lecture d’un livre numérique ou écoute d’un livre audio)", relève le CNL. "Quotidiennement, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu’à lire des livres", poursuit le CNL. Quelque 39% des jeunes préfèrent consacrer leur temps libre à d’autres activités et 19%

affirment ne pas aimer lire ( soit 3 points de plus qu'2022), en particulier chez les 16-19 ans où ils sont 31% (soit 10 points de plus qu' 2022).

Au regard de ces résultats, Régine Hatchondo, la présidente du CNL, demande "une prise de conscience massive pour mettre en exergue les bienfaits de la lecture chez les enfants, notamment en matière de concentration, d’imagination, d’empathie, de développement

du langage et du cerveau, etc".