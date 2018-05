Le Robert reconnaît une définition "trop implicite" après des critiques sur le sens du mot "frotteur"

"Personne, souvent homme, qui recherche les contacts érotiques à la faveur de la promiscuité des transports en commun." Cette définition du "frotteur" a fait son apparition dans les nouvelles éditions des dictionnaires Le Robert illustré et Le Petit Robert. Mais celle-ci a été très critiquée, lundi 14 mai, sur les réseaux sociaux. Car elle omet de dire que ce comportement relève d'une agression sexuelle. En outre, la notion de consentement n'est jamais mentionnée.

Je viens d'entendre sur France Inter que "frotteur" avait fait son entrée dans Le Petit Robert et que la définition donnée était "celui qui recherche des contacts érotiques dans les transports en commun"...

Sans vouloir être trop pointilleux, @LeRobert_com , une suggestion quand même : un frotteur recherche des contacts, oui, érotiques, peut-être, mais surtout NON CONSENTIS ❗️ Ça aurait pu être utile de le préciser... @MarleneSchiappa @osezlefeminisme

Pour Héloïse Duché, fondatrice du collectif Stop harcèlement de rue, cette définition se place "du côté des agresseurs". "Utiliser leur définition, c'est nier le fait qu'il s'agisse d'une agression sexuelle. C'est même pire : en en faisant une pratique érotique, cela sublime le geste et le valorise", a-t-elle dénoncé sur BFMTV.

En réaction à ces critiques, les éditions Le Robert ont finalement fait leur mea culpa sur Twitter.

Bonjour et merci beaucoup de votre réaction. Tout d’abord, voici la définition complète du mot frotteur avec le nouveau sens ajouté dans le #PetitRobert 2019. 1/4 pic.twitter.com/5TDxLz8WjO

Comme vous le savez, le Robert se positionne parmi les défenseurs de l’égalité entre les femmes et les hommes et nos lexicographes s'efforcent de lutter contre les clichés liés au genre et à la sexualité. 2/4