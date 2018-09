Le prix du roman Fnac attribué à la romancière belge Adeline Dieudonné pour "La Vraie Vie"

Pour son premier roman, Adeline Dieudonné publie une oeuvre remarquée puisqu'elle est en lice pour plusieurs autres prix.

Le prix du roman Fnac a été attribué mercredi 12 septembre à une primo-romancière belge, Adeline Dieudonné, pour La Vraie Vie, publié chez l'Iconoclaste, selon les informations de franceinfo.

Un premier roman selectionné pour le Goncourt

Sorti en librairie fin août, La Vraie Vie figure déjà dans les sélections de plusieurs prix et notamment dans la première sélection du Goncourt. Ce roman étonnant, à la fois drôle et violent, est comme un conte mais ancré dans un réel souvent sordide et sauvage. La narratrice est une enfant de 10 ans que l'on suit jusqu'à l'adolescence. La jeune fille se débat entre un père violent, une mère craintive et soumise, un jeune frère adoré mais mutique. Elle rêve donc d'une vie meilleure.

C'est aussi une sorte de thriller où l'on voit se démener une proie face à son prédateur. "Je me suis lancée dans l'écriture de façon très instinctive", explique Adeline Dieudonné. "Il y a une dimension de conte, mais j'avais envie de raconter l'horreur et la violence que je vois dans le monde qui m'entoure, de prendre un peu de distance et de voir comment trouver son chemin là-dedans et apporter une petite note d'espoir", conclut-elle.