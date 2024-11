Le prix du Quai des Orfèvres 2025 décerné à Olivier Tournut pour son roman "Post mortem"

Le prix du Quai des Orfèvres 2025 a été décerné à Olivier Tournut pour son roman Post mortem, ont annoncé mardi 5 novembre 2024 au siège de la police judiciaire parisienne le préfet de police de Paris Laurent Nuñez et les éditions Fayard.

Post mortem raconte l'enquête d'une capitaine et d'une lieutenante de police après la découverte du corps d'un homme dans un grand appartement parisien vide. À côté du cadavre trouvé nu et mutilé : un tableau de Van Gogh disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le meurtre va mener les deux policières sur "les traces d'un des hommes les plus puissants du pays", décrit Fayard dans un communiqué.

Premier roman

Olivier Tournut est actuellement secrétaire général de l'Autorité nationale des jeux. Il est né à Belfort et vit à Paris. Il a auparavant travaillé dans le secteur des ressources humaines pour des collectivités locales puis des autorités administratives indépendantes, précise l'éditeur. Post mortem est son premier roman.

Créé en 1946, le prix du Quai des Orfèvres récompense chaque année un roman policier. Il est décerné par un jury composé de 22 policiers, magistrats et journalistes. Il se prononce sur des manuscrits anonymes, en ne considérant que la qualité du texte soumis, dans le respect des procédures et des vraisemblances policières, scientifiques ou judiciaires.

Le prix était parrainé cette année par l'acteur et ancien policier Olivier Marchal. L'an dernier, la récompense avait été attribuée à Martial Caroff, universitaire et spécialiste du volcanisme ancien pour Ne me remerciez pas ! Le roman raconte l'enquête sur la mort d'un spécialiste de la géologie paléolithique qui s'effondre et décède en plein cours.