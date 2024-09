Le prestigieux Booker Prize dévoile sa sélection 2024 : cinq femmes parmi les six finalistes

Cinq femmes figurent parmi les six finalistes du prestigieux prix littéraire britannique Booker Prize 2024, qui récompense les œuvres de fiction en anglais, et dont la liste a été dévoilée lundi 16 septembre 2024 au soir. Les six finalistes, qui viennent du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis, d'Australie et pour la première fois des Pays-Bas, ont été sélectionnés au sein d'une première liste constituée de 13 romanciers.

Le président du jury 2024, l'écrivain et artiste céramiste anglais Edmund de Waal, a déclaré que cette liste était composée de "livres qui nous ont donné envie de continuer à lire, d'appeler nos amis pour leur en parler, qui nous ont inspirés pour écrire, composer de la musique... ou retourner faire de la poterie".

60 000 euros promis au vainqueur

Le lauréat sera dévoilé lors d'une cérémonie à Londres le 12 novembre, et recevra un prix de 50 000 livres sterling (60 000 euros), ouvrant souvent la voie à un succès en librairies. L'autrice américaine Rachel Kushner, en compétition pour le roman d'espionnage Creation Lake qui suit un agent secret infiltrant un groupe d'éco-activistes, avait déjà atteint la sélection finale en 2018.

L'écrivaine britannique Samantha Harvey a été sélectionnée pour son roman Orbital, qui suit six astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).

Une Hollandaise en finale

Yael van der Wouden est la première Néerlandaise à atteindre le dernier tour du Booker Prize, avec son premier roman The Safekeep, un drame familial situé dans son pays natal, quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Américain Percival Everett (James), la Canadienne Anne Michaels (Held) et l'Australienne Charlotte Wood (Stone Yard Devotional) complètent cette sélection.

Le Booker Prize est l'une des récompenses littéraires les plus prestigieuses au monde, et a contribué au succès d'écrivains comme Salman Rushdie, Margaret Atwood ou Arundhati Roy. L'an dernier, ce prix avait été décerné à l'auteur irlandais Paul Lynch pour son roman dystopique Prophet Song.