Nancy : le premier grand salon littéraire a lieu malgré le coronavirus

Le festival "Le livre sur la place" ne se tient plus vraiment sur la place Stanislas à Nancy (Meurthe-et-Moselle) à cause du Covid-19. "Il n’y a plus le grand chapiteau sur la place Stanislas, mais il y a l’opéra, les bibliothèques, les médiathèques qui accueillent les auteurs et le public dans le respect des conditions sanitaires", explique Vincent Monadé, président du Centre national du livre.

"Aucune défection d'écrivains"

Le festival littéraire dure dix jours, du 11 au 20 septembre. "La mairie de Nancy a organisé des rencontres dans des lieux clos avec le respect de la distanciation. Les jauges sont plus petites, il n’y a plus d’attente pour avoir des autographes. Il est sur dix jours, car il faut pouvoir étaler la présence des gens comme on peut accueillir moins de monde en même temps", précise-t-il.

"Les écrivains ont répondu présent : Jérôme Garcin, Leïla Slimani, Pierre Assouline, Juliette Binoche pour des relectures, etc. Il n’y a pas eu une seule défection. Et les billetteries sont prises d’assaut", se félicite Vincent Monadé.