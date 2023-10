"L'arrestation" : Dan Franck affronte un épisode dramatique de sa vie à l'époque d'Action Directe

"L'arrestation" est un roman fébrile, anxieux, un retour en arrière sur une blessure jamais guérie. C’est un roman, une autobiographie et un essai sur les années Action Directe. Dan Franck y rouvre deux plaies de sa vie. La trahison d'un ami qui causa son arrestation et le séjour en prison qui en découla.

Les années 80, les années de plomb que vécut la France durant ces années sont au centre de ce roman-essai. Une époque qui hante Dan Franck mais aussi la société française. En septembre 2023, Monica Sabolo dans La vie clandestine aux Editions Gallimard partait à la recherche des anciens d'Action Directe. Au cinéma, Le procès Goldman de Cedric Khan revient sur le parcours de ce héros romanesque, sulfureux, et de son procès retentissant. Littérature et cinéma se penchent sur ces années où engagements, terrorisme et banditisme se mêlent. Ces années 70 - début 80, fin de la comète Mai 68 fascinent autant qu'elles interrogent. Dan Frank a vécu en octobre 1984 un événement personnel qui reflète cette tension. Il est arrêté et incarcéré pour complicité avec les membres d'Action Directe. C'est cet épisode douloureux qu'il raconte dans L'arrestation aux Editions Gallimard.

L'histoire : Le jour de ses 32 ans, le 17 octobre 1984, Dan Franck est arrêté et incarcéré. Dénoncé par une lettre anonyme, il est accusé de complicité avec le groupe terroriste Action Directe. Il loue à un dénommé "Le Garçon" un petit studio qui sert de base arrière au membre du groupe. Dan Franck ignore en partie l'appartenance de son ami au groupe terroriste. Il réprouve les actions d'AD mais la police et la justice le poursuivent. S'ensuit un engrenage, une spirale, une machination policière et judiciaire et un séjour éprouvant à la prison de la Santé. Plus de 40 ans plus tard, le romancier mène l'enquête sur qui l’a balancé et pourquoi son ami l'a trahi.

L’un des flics qui m’avaient arrêté a décroché son arme de sa ceinture et l’a rangée dans un tiroir. Il avait le visage rond, des joues pleines, des lunettes. Il s’est assis derrière une machine à écrire. Dan Franck L'arrestation aux Editions Grasset

Une enquête sur l'enquête

Dans le premier chapitre long de 118 pages, Dan Franck revient avec précision sur son interrogatoire au 36, quai des Orfevres. Le lecteur devient témoin. Les scènes sont racontées avec précision, comme à la lecture d'un procès-verbal. Le 36 est mythique, Dan Franck est un scénariste de talent, mais nous ne sommes pas chez Simenon. "Dans la nuit, on m'a sorti de là, on m'a photographié avant de me placer au milieu de types de mon âge, chacun portant un numéro. Comme dans les films. Sauf que c'était pour de vrai".

Nous suivons avec inquiétude son interrogatoire, Dan Franck vacille, ne cède pas, certain de son innocence, il pense que cette arrestation kafkaïenne va cesser, jusqu'à son face-à-face avec le juge Jean-Louis Bruguiére. "Le juge Bruguière m’a dit : Vous allez à la Santé. (...) C'est aujourd'hui mon anniversaire. Merci pour le cadeau. Le juge a répondu : Bon anniversaire."

L'enfer du prisonnier Franck

Deuxième chapitre. 17 octobre 1984- 26 novembre 1984. 40 jours. 40 longues journées, enfermé à la Santé. Dan Franck est incarcéré et dès qu'il est autorisé à posséder feuilles et crayon, il écrit. Un épisode de ce pénible séjour en prison est savoureux et surprenant. Dan Franck avant son arrestation avait une commande en tant de "ghost writer" pour une vedette de la chanson qui vantait la médecine douce. C'est ainsi que le livre de conseils de... Rika Zaraï fut écrit en prison. "L'éditeur lui-même lui proposa une autre personne. Mais Rika tint bon. Je connais ce garçon, je ne crois pas à cette histoire"

Alors que Dan Franck découvrira peu à peu que l'un de ses meilleurs amis l'a trahi, c'est une quasi-inconnue, Rika Zaraï, à mille lieux des engagements politiques, qui lui accordera la confiance et la solidarité. Chez Dan Franck, une valeur morale domine, la loyauté, on ne dénonce pas ses camarades. Il sera déçu et blessé.

Dan Franck sera jugé, condamné à 18 mois assortis du sursis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il voulait le droit à l'oubli, il n'est pas du genre à tirer de la gloire de cet événement. Jusqu’à ce que sa fiche "wikipedia" relate l'épisode. L'écrivain ne le supporte pas. Malgré une lutte frénétique pour faire disparaître cet épisode, il n'a qu'un seul remède une fois encore, l'écriture. Et ainsi, 39 ans plus tard, paraît L'arrestation. C'est le récit d'une histoire, celle d'un homme, d'un écrivain et des années de plomb que la France aussi aimerait oublier. Mais l'oubli n'existe pas.

Couverture du livre de Dan Franck "L'arrestation" aux Editions Grasset (DR)

Extrait :

"Il a transcrit tout cela sur son antique machine, puis il a pris la feuille qu’il venait de remplir, son arme, et il est sorti. Il est revenu un peu plus tard avec l’Albinos et deux autres flics, tous en civil. Ils m’ont assailli de questions concernant le Garçon. Ils allaient et venaient autour de moi comme des mouches, des guêpes, piquaient, repartaient, recommençaient, échangeaient des sourires en coin d’après quoi je comprenais qu’ils en savaient beaucoup.

Ils m’ont demandé où habitait le Garçon. J’ai dit que je l’ignorais.

Vous mentez. J’ai évoqué un squat dans le XIXe. Et Frédérique ? Je vous le répète : je ne connais pas de Frédérique. Blond-Blond, ça vous dit quelque chose ? Rien. Le Scribe ? Rien non plus. Je vous l’ai déjà dit. Ils ne me tutoyaient pas. On a examiné vos répertoires et vos carnets d’adresses. Qui est Papy ?"

L'arrestation de Dan Franck. Édition Grasset