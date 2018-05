La philosophe Barbara Cassin devient la neuvième femme élue à l'Académie française

Elle sont aujourd'hui cinq femmes dans une assemblée de 36 membres.

Trente-huit ans après l'entrée de Marguerite Yourcenar, les femmes restent rares au sein de l'Académie française. La philologue et philosophe Barbara Cassin, élue jeudi 4 mai, est devenue la neuvième femme de l'histoire à y entrer, et la cinquième à y siéger aujourd'hui, sur 36 membres.

Il y avait deux chances sur trois que le fauteuil du musicologue Philippe Beaussant, mort en mai 2016, revienne à une femme. Opposée à Marie de Hennezel et Pierre Perpillou, elle a été élue au premier tour avec 15 voix, contre 3 et une pour ses adversaires respectifs. Il y a eu un bulletin blanc et cinq bulletins marqués d'une croix.

Une philosophe de la traduction

Helléniste, directrice de recherche émérite au CNRS, Barbara Cassin, 70 ans, a beaucoup travaillé sur la traduction. Elle est l'auteure, entre autres, d'Éloge de la traduction. Compliquer l'universel, et d'un Dictionnaire des intraduisibles dans lequel elle examine plus de 1 500 mots du langage philosophique confrontés à la difficulté de leur traduction dans une quinzaine d'autres langues.

"Quand on traduit, le sens n'est plus tout à fait le même ni tout à fait autre, y explique-t-elle, il y a toujours plus d'une bonne traduction possible. D'ailleurs, même le mot traduire est polysémique!". Ses recherches l'ont menée de Homère à Heidegger en passant par Leibniz et la psychanalyse. Elle travaille actuellement à un monumental dictionnaire sur les trois monothéismes.