La New Romance, une tendance littéraire qui fait fureur chez les 15-25 ans

Les histoires de la New Romance, des romances modernes qui abordent des thématiques sociétales, se vendent par millions. France Télévisions s'est plongé dans les secrets de ce nouveau courant littéraire qui redonne à la romance ses lettres de noblesse.

Un style un brin sirupeux, et des histoires inspirées de la réalité. La New Romance s'impose dans l'édition et garnit les bibliothèques des 15-25 ans, qui la consomment sans aucune modération. Certaines lectrices dévorent une douzaine de livres par mois. Avec ses couvertures colorées, ses scènes de sexe et ses auteurs aux pseudos à consonances anglo-saxonnes, la New Romance est extrêmement codifiée.

6 millions de livres vendus en 2023

La recette ? "Une histoire d'amour, des sujets de société, des choses à défendre, un métier qui nous passionne", détaille une adepte. Et surtout, "il faut que ça finisse bien". Incarnée dans les années 1980 par la collection de livres à l'eau de rose Harlequin, la romance un temps méprisée tient désormais sa revanche. Avec 6 millions de titres vendus en 2023 pour un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, ces gros pavés pourraient bien sauver l'édition française.

Pour Arthur de Saint-Vincent, ce succès s'explique par plusieurs facteurs, dont des autrices "qui incarnent mieux les séries qu'elles écrivent mais communiquent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux".

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.