La lecture, grande gagnante du Pass culture chez les jeunes bénéficiaires

Le dispositif Pass culture est plébiscité pour l'achat de livres, selon une étude menée en collaboration avec l'Observatoire de la librairie du Syndicat de la Librairie française. Contrairement aux idées reçues, et utilisées politiquement notamment par le RN, ce ne sont pas les mangas qui dominent forcément.

Entre 15 et 18 ans, l'âge du public auquel le Pass culture est destiné, ce ne sont pas les DVD ou les concerts, ni les festivals qui dominent. Ce sont bien les livres : plus de la moitié des utilisateurs ont déjà réservé au moins un livre depuis la mise en place du dispositif, selon cette étude commandée par le gouvernement actuel.

C'est même le premier poste d'utilisation, avec environ 114 euros dépensés par bénéficiaire. Si depuis sa création il y a cinq ans, le Pass Culture a surtout mis en lumière l'amour des jeunes Français pour les mangas - en tête des genres les plus réservés avec près de 40% - la tendance s'inverse depuis le début de l'année. Ce sont désormais les romans et les nouvelles qui dominent le classement, avec 41% contre 30% pour les mangas. Autre enseignement dans l'air du temps : si les 16-19 ans passent plus de cinq heures par jour sur leur écran, plus de la moitié affirme qu'au moins une demi-heure sur ce total est utilisée pour la lecture.