La Grèce ouvre un musée à Athènes pour honorer son poète Odysseas Elytis

La Grèce a inauguré vendredi soir un musée dans le centre d'Athènes pour honorer Odysseas Elytis (1911-1996), l'un de ses plus importants poètes modernes, lauréat du prix Nobel en 1979.

Parmi les objets exposés dans "la maison d'Elytis", un bâtiment à deux étages situé à Plaka dans le centre historique de la capitale grecque, figurent son bureau, sa machine à écrire, son fauteuil, ses photos et ses livres en divers langues ainsi que nombreux tableaux et collages qu'il avait créés, a constaté l'AFP.

Le musée a été inauguré par la ministre de la Culture Lina Mendoni, en présence du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis.

Eloge de la nature et de la lumière

Appartenant à la dite "génération des années 30", un mouvement grec des intellectuels ayant marqué la littérature et les arts en Grèce au XXe siècle, Odysseas Elytis a su "dépeindre, sur fond de tradition grecque, avec force sensuelle et clairvoyance, la lutte de l'homme moderne pour la liberté et la créativité", avait à l'époque indiqué l'Académie suédoise.

Ses poèmes font l'éloge de la nature et de la lumière qui imprègne les îles grecques, la mer Egée. Parmi ses oeuvres les plus connues, l'Axion esti : un hymne à "la justice" et le combat, mise en musique par le célèbre compositeur grec Mikis Theodorakis et chantée par tous ses compatriotes.

Odysseas Elytis est le deuxième prix Nobel du pays après celui du poète George Seferis en 1963.