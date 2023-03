La Corrèze et l'écriture, les deux passions de Michel Peyramaure, qui vient de disparaître à l'âge de 101 ans

Maître du roman historique, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, Michel Peyramaure est décédé ce 11 mars à l'âge de 101 ans. Amoureux de sa terre natale, la Corrèze, qu'il n'a jamais quittée, il a souvent témoigné de son amour des lettres et de sa région.

Une vie dédiée à l'écriture, Michel Peyramaure décédé vendredi à l'âge de 101 ans, était né en 1922 à Brive. Il a commencé assez jeune à travailler dans l'imprimerie de son père et est ensuite devenu journaliste pour le quotidien régional La Montagne, avant de se consacrer à l'écriture.

Son premier roman Paradis entre quatre murs, paraît en 1954. Il en écrira une centaine. Une carrière d'une longévité exceptionnelle pour celui qui se définissait comme un provincial, préférant la vie loin de Paris. Un amour de la Corrèze et de l'écriture qu'il partageait avec les journalistes venus l'interroger au fil des décennies.

France 3 Limousin A. Filliot / A. Lafeuille

En temps que personnage provincial, je me dois de marquer une différenciation avec Paris, c'est à dire que je refuse un certain copinage, une certaine existence "parisienne" qui ne me convient pas du tout. Je suis un homme solitaire, de la Province, et je tiens à le demeurer. Michel Peyramaure en 1978

Travailleur acharné, Michel Peyramaure n'arrête jamais d'écrire, même en vacances, où il confie passer environ six heures par jour derrière son bureau. "Je crois qu'l n'y a pas de plaisir plus intense que celui que l'on ressent au soir d'une journée où l'on a écrit quelques pages de roman. De ma vie je n'ai jamais ressenti, dans d'autres domaines, une telle intensité de plaisir" disait-il en à la fin des années 70 lors d'une interview.

La foire et l'école de Brive

Une carrière d'écrivain prolifique mais pas seulement. Michel Peyramaure, entouré de ses amis eux aussi corréziens Denis Tillinac et Claude Michelet, sera à l'origine de la création de la Foire du Livre de Brive, fondée en 1973 et qui reste encore aujourd'hui l'un des rendez-vous littéraires les plus attendus de l'année. Dans la foulée de cet événement, les trois comparses fonderont L'École de Brive, un courant littéraire qui met à l'honneur les auteurs corréziens et la ruralité. "Nous sommes des gens d'une région et nous parlons de cette région. mais nous ne sommes pas des régionalistes, c'est à dire pas des gens qui en parlent en patois de la région" précisait Michel Peyramaure.

Celui qui disait aussi "Si je ne pouvais plus écrire, je crois que j'en crèverais" est resté accro au travail jusqu'au bout. En 2022, alors qu'il fêtait ses 100 ans, il racontait s'astreindre encore et toujours à écrire quotidiennement devant son ordinateur. Une vie pleine et totalement dédiée à l'art de l'écriture et de la littérature.