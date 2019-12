L'écrivain Milan Kundera reçoit la citoyenneté tchèque, 40 ans après avoir été déchu de sa nationalité

Le romancier Milan Kundera a reçu la citoyenneté tchèque, 40 ans après avoir été déchu de sa nationalité tchécoslovaque par le régime communiste.

Milan Kundera et son épouse Vera se sont vu remettre des documents à leur domicile par l'ambassadeur tchèque à Paris, Petr Drulak, le 28 novembre dernier, a déclaré à l'AFP Zuzana Stichova, la porte-parole du ministère. "Il n'y a pas eu de cérémonie, juste une livraison personnelle", a-t-elle déclaré, ajoutant que selon le ministère tchèque des Affaires étrangères, les livres de M. Kundera "ont rendu la République tchèque célèbre dans le monde entier".

Acte symbolique

Si il n'y a pratiquement pas de différence entre citoyonneté et nationalité en France, elle existe dans certains pays. La citoyenneté ouvre au droit de vote, par exemple, alors qu'une personne de nationalité française n'ayant pas atteint l'âge de de la majorité de18 ans, n'est pas encore considéré comme citoyen.



Le Premier ministre tchèque Andrej Babis a proposé la citoyenneté à M. Kundera et à son épouse lors de sa visite à Paris l'année dernière. "Ils étaient vraiment ravis. Ils sont conscients que ce n'est pas un moment qui changera leur vie, mais ils ont vraiment ressenti tout le caractère symbolique de la chose, et c'était très important pour eux", a déclaré M. Drulak au quotidien Pravo.



Milan Kundera, aujourd'hui âgé de 90 ans, a quitté son pays d'origine pour la France en 1975. Il avait pris la nationalité française en 1981.



L'écrivain rarement en République tchèque

La Tchécoslovaquie s'est scindée en 1993 en République tchèque et Slovaquie, quatre ans après la chute du régime communiste.



L'écrivain se rend rarement en République tchèque. En 2008, un magazine tchèque a exhumé un "document" de la police communiste de Prague de 1950 suggérant que l'écrivain aurait dénoncé un de ses concitoyens durant la sombre période stalinienne. Blessé par ces accusations, Milan Kundera les a qualifiées de "pur mensonge".



Milan Kundera est notamment l'auteur de La plaisanterie (1967), Risibles amours (1969), La vie est ailleurs (1969), La valse aux adieux (1972), L'insoutenable légèreté de l'être (1984), adapté en 1987 par Philip Kafman avec Daniel Day Lewis et Juliette Binoche.