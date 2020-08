L'écrivaine JK Rowling rend un prix après avoir été critiquée pour ses positions sur les personnes transgenres

L'écrivaine britannique J.K. Rowling a annoncé rendre une récompense après que la présidente de l'organisation qui la lui avait remise ait critiqué ses opinions sur les personnes transgenres. L'organisation des droits humains Robert F Kennedy (RFKHR) avait remis l'an dernier le Ripple of Hope à l'auteure de la saga Harry Potter. Mais la présidente de cette organisation, Kerry Kennedy, a estimé que les opinions de l'écrivaine "réduisaient l'identité" des personnes trans.

Ces déclarations "insinuaient à tort que je suis transphobe" a dénoncé J.K. Rowling dans un texte publié jeudi sur son site. "En tant que donatrice de longue date à des associations LGBT et partisane du droit des personnes trans à vivre sans être persécutées, je réfute catégoriquement l'accusation selon laquelle je déteste les personnes trans ou leur veux du mal", a-t-elle poursuivi. En raison de la "très grande divergence de vues" entre l'organisation RFKHR et elle, l'écrivaine affirme ne "pas avoir d'autre choix" que de rendre la récompense qui lui avait été attribuée.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA