Harry Potter de retour à Poudlard : 20 ans après, une émission spéciale diffusée samedi en France

C'est un événement immanquable pour les fans de la saga Harry Potter, créée en 1997 par J.K. Rowling. 20 ans après la sortie du premier film Harry Potter à l'école des sorciers, les acteurs de la saga se retrouvent, sur l’invitation de la plateforme HBO Max et des studios Warner, pour évoquer les coulisses de tournage et leurs souvenirs.

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, la trentaine, confortablement installés dans des fauteuils de la maison Gryffondor. Six mois après les retrouvailles des acteurs de Friends, Warner réunit les figures incontournables de la saga Harry Potter pour un making-of géant. Aux côtés du trio star, on retrouve des visages emblématiques : entre autres, Bonnie Wright (Ginny Weasley), Tom Felton (Drago Malefoy), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) et Ralph Fiennes (Voldemort), ainsi que les réalisateurs Chris Colombus, David Yates et Alfonso Cuaron.

J.K. Rowling absente

Devant le succès littéraire colossal de Harry Potter, le studio Warner avait décidé en 2002 d’adapter un tome par an et choisi pour les rôles principaux des adolescents de 12 ans qu’on allait voir grandir à chaque film comme dans les livres et à qui toute une génération va s’identifier. "J'ai l'impression que c'était hier", confie l'actrice vedette Emma Watson. Tous sont très émus en retrouvant leurs camarades et les décors mythiques de Poudlard qui les ont accompagnés durant toutes ces années.

Une machine à remonter le temps qui se veut magique. Seule absence de marque : l’auteur, J.K. Rowling. Celle qui ravivé la littérature jeunesse avec ses personnages est devenue persona non grata depuis ses tweets qualifiés de transphobes. Une polémique qui ne retombe pas.





L'émission Retour à Poudlard, diffusée dans la nuit sur HBO Max, sera disponible en France sur Salto dès le 1er janvier à 9h30.