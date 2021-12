Noël : le succès des boîtes à histoires au pied du sapin

Au royaume des enfants, les contes ont souvent des places de choix. Mais depuis quelques années, il y a un jouet qui captive les plus petits, comme Olivia, 6 ans. Dans ses mains, elle tient une boîte à histoires. "J’image tout ce qui est dit, par exemple quand le personnage aimait bien monter sur les chevaux", explique la petite fille. Le but de cette boîte particulière est de choisir le héros, l’univers ou encore l’aventure pour créer une histoire.

Les contes ont encore de beaux jours devant eux

Ludiques et interactifs, ces jeux séduisent aussi les parents. En boutique, les ventes explosent et les marques se multiplient. "J’en ai pris pour mes deux enfants et ils adorent", confie une mère de famille. Ce type de jouet est une alternative aux écrans. Cet argument de vente a permis à une entreprise de vendre plus d’un million de produits. Avec les histoires à écouter ou les livres à raconter, les contes ont encore de beaux jours devant eux.