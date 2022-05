"Martine au château de Versailles", la nouvelle aventure de l'icône de la bande dessinée

Martine est folle d'impatience, elle a gagné un concours pour visiter le château de Versailles avec ses amis. Ce nouvel album signe le retour de ce célèbre personnage, apprécié des enfants et détournée par les adultes.

Après le musée du Louvre, c'est la deuxième fois que Martine apporte sa notoriété à un monument historique. Née sous la plume de l'illustrateur belge, Marcel Marlié en 1954, Martine s'est vendue à plus de 120 millions d'exemplaires. Après la mort de son créateur, ses héritiers n'ont pas souhaité qu'un autre dessinateur reprenne le flambeau.

On repart de ce qui existe pour la faire vivre aujourd'hui parce que Martine a encore des choses à raconter. Anne-Sophie Congar éditions Casterman

Une trentaine d'ouvrages jeunesse sur le château de Versailles

Martine découvre les lieux emblématiques du monument mythique à travers une course aux trésors, une pièce de théâtre et un bal exceptionnel donné au Trianon. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir ce château où ont vécu les plus grands rois et reines de France. Et parce que son histoire ne peut pas être racontée de la même façon à un enfant de trois ans comme à un enfant de dix ans qui a déjà acquis des notions d'histoire à l'école, le château de Versailles a déjà publié en collaboration avec des éditeurs une trentaine d'ouvrages jeunesse. Des livres musicaux pour les plus petits, de la BD pour les enfants et même des mangas racontent l'histoire de ce monument de l'histoire de France aux plus jeunes.

Avec un tirage dans un premier temps à 10 000 exemplaires, Martine au Château de Versailles pourrait bien rencontrer un succès équivalent à celui de l'album du Louvre, qui s'était écoulé en 2021 à 500 000 exemplaires.

Martine au château de Versailles paru le 11 mai 2022 aux éditions Casterman