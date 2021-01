En Ariège, Magali Chenevière et Karim Haïdar misent sur le local et les circuits courts pour produire et diffuser leurs albums jeunesse

Magali Chenevière, conteuse, et Karim Haïdar, illustrateur, terminent leur deuxième livre pour enfants Un Noël pas comme les autres, publié par leur société d'édition, Les Editions de la Belette et du Hérisson. Un conte qui a vu le jour grâce au financement participatif. Imprimé et distribué localement, cet ouvrage s'inscrit dans la philosophie de vie de ses auteurs, favoriser les circuits courts, le local et les projets solidaires.

Les deux artistes n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont publié un premier livre Un roi très très méchant qui a trouvé son public en Ariège, leur département d'adoption. "Cela n'a pas de sens de faire faire trois fois le tour de la terre à un livre avant qu'il soit vendu. Mais le faire fabriquer localement et participer à l'économie locale, sociale et solidaire, cela a du sens et représente nos valeurs", explique Karim Haïdar. Le couple multiplie les rencontres et les dédicaces dans les points de vente de la région. Un bouche-à-oreille qui fonctionne

Un projet solidaire

Mille exemplaires de leur second opus vont être mis en vente. Un projet qui a vu le jour également grâce à la collaboration d'un imprimeur ariégois. Plusieurs librairies et commerces de proximité proposent à la vente les livres de ce couple atypique, qui anime par ailleurs des ateliers de yoga pour enfants. Et qui a souhaité ajouter une dimension solidaire au projet. Pour chaque livre acheté, un autre sera offert à un enfant hospitalisé ou dans le besoin. Et pour ceux qui n'habitent pas l'Ariège, les livres sont disponibles à le vente sur le site des Les Editions de la Belette et du Hérisson.