Le Salon du livre jeunesse de Montreuil dévoile sa Pépite d'or et ses quatre Pépites décernées par des jurys d'enfants

Comme chaque année au Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), les jurys d'enfants et d'adolescents et un jury de professionnels ont choisi leurs Pépites et la Pépite d'or dans la riche production de la littérature jeunesse.

Quatre jurys pour quatre catégories, les enfants et les adolescents, originaires de toute la France, étaient réunis mardi 26 novembre 2024 dans quatre jurys, un par catégorie, en visio pour délibérer. Le jury de professionnels, composé de journalistes et libraires, a ensuite délibéré pour décerner sa Pépite d'or, choisie dans les quatre sélections.

Chaque année, les équipes du SLPJ sélectionnent parmi les milliers de publications pour la jeunesse cinq livres par catégorie. "On a calculé, on lit entre 3 000 et 4 000 livres chaque année", souligne Sylvie Vassallo, la directrice du salon. Une "formidable opportunité de révéler les talents dans leur diversité", précise le communiqué. Une sélection "exigeante et plurielle", soucieuse de la pluralité des maisons d'édition représentées et des "genres qui traversent la littérature jeunesse".

Pépite d'or : "Bianca et la forêt des parents égarés" de Marie Boisson

Bianca vit avec sa tante Clémentine et son cousin Julien depuis que ses parents ont disparu. Lassée de poser des questions qui restent sans réponse, elle décide de fuguer pour les retrouver. Une adresse notée sur un post-it la conduit jusqu'à la "forêt des parents égarés". Fausse piste. On lui conseille alors de se rendre au "bureau des problèmes à résoudre" et au "bureau des affaires résolues". Au cours de sa quête, Bianca croise la route de personnages tous plus farfelus les uns que les autres. Récit initiatique et évocation du deuil, cet album de bande dessinée plein de fantaisie a séduit le jury de professionnels par son "originalité" et son "incroyable audace" (Misma Éditions).

Couverture du livre "Bianca et la forêt des parents égarés" de Marie Boisson, Pépite d'or 2024 du Salon du livre jeunesse de Montreuil. (MISMA EDITIONS)

Pépite livre illustré : "Des siècles et des siècles" de Christophe Honoré et Gwen Le Gac

Cette Pépite met en scène avec humour un jeune garçon qui explique à sa petite sœur l'énorme avance qu'il a sur elle, et de fil en aiguille, il déroule le temps jusqu'à l'origine du monde. En format à l'italienne, le texte de Christophe Honoré, d'une grande fluidité et très habile à nous faire glisser dans le temps, est posé sur les magnifiques illustrations pleines pages de Gwen Le Gac, que les enfants du jury ont particulièrement appréciées. (Thierry Magnier Éditions).

"Des siècles et des siècles" de Christophe Honoré et Gwen Le Gac, Pépite livre illustré 2024 du Salon du livre jeunesse de Montreuil. (THIERRY MAGNIER ÉDITIONS)

Pépite fiction juniors : "Mori" de Marie Colot et Noémie Marsily

Le livre raconte la création au Japon d'une forêt urbaine par le botaniste Akira Miyawaki. Les deux autrices mettent en scène cette histoire à travers la rencontre entre deux enfants, Mikiko et Kazuho, qui vont s'apprivoiser à leur rythme à l'ombre des beaux arbres semés par le vieux Akira Miyawaki. Ce magnifique livre est l'occasion de découvrir la méthode Miyawaki, qui consiste à planter densément des essences ligneuses issues de la végétation naturelle locale, sur des sols dégradés. Une solution rapide pour créer des forêts urbaines pérennes, qui se rapprochent à petite échelle des forêts primaires telles que les rêve le botaniste Francis Hallé (CotCotCot Éditions).

"Mori" de Marie Colot et Noémie Marsily, Pépite fiction juniors 2024 du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. (COTCOTCOT EDITIONS)

Pépite bande dessinée : "Hey Djo !" de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte

Le livre embarque les jeunes lecteurs à bord d'un poids lourd en compagnie de Djo, un adolescent qui, le temps d'un été, part sur les routes avec son père camionneur. Ce voyage va permettre à Djo de vivre toutes sortes d'aventures, de se frotter au monde, pas toujours rose, et d'apprendre à mieux connaître son père. Une aventure que Djo consigne dans un petit carnet. À la fois voyage initiatique et peinture de la société, observée à travers le regard d'un adolescent depuis la cabine d'un camion, ce livre a séduit les enfants du jury par "la fluidité de ses dialogues", le scénario qui dans "un bon rythme explique plein de choses de la société". "Il y a tout le temps des choses intéressantes à lire", a défendu Irène, une collégienne membre du jury. "J'ai aimé que Djo retrace tout dans un carnet et qu'un simple carnet puisse devenir tout", note Solan. "C'est une histoire familiale, sociale et émouvante qui devient de mieux en mieux au fil du récit", estime de son côté Clarisse. (Gallimard Bande Dessinée).

Couverture de "Hey Djo !" de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte, Pépite BD 2024 du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. (GALLIMARD BD)

Pépite fiction ados "La Danse sauvage d'Harmonie Stark" de Sigrid Baffert et Jean-Michel Payet

Ce roman en forme de western met en scène des enfants lancés dans un périple pour identifier "la Vipère", qu'ils soupçonnent d'avoir tué le vieux Fillimore, leur père adoptif, et une grande partie des enfants qu'il avait recueillis. Sur les traces de la Veuve Edmée, les enfants vont peu à peu tirer les fils d'une incroyable histoire derrière laquelle se cache la paradoxale Harmonie Stark. Le roman aborde avec une grande subtilité, dans un thriller bourré de suspense et de rebondissements, des questions complexes, comme le consentement, les traumatismes de l'enfance, l'intégrité du corps et les violences faites aux femmes.

Couverture de "La Danse sauvage d'Harmonie Stark" de Sigrid Baffert, Jean-Michel Payet et Olivier Balez, Pépite fiction ados 2024 du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. (L'ECOLE DES LOISIRS)

Les Pépites seront remises aux lauréats le dimanche 1er décembre au salon.