Le prix Landerneau jeunesse décerné à Baptiste Beaulieu pour "Les gens beaux"

Le médecin et écrivain Baptiste Beaulieu a reçu mercredi 15 février le prix Landerneau album jeunesse pour "Les gens sont beaux", un hymne à la différence.

L'album Les gens sont beaux créé par Baptiste Beaulieu et illustré par Qin Leng, est récompensé du prix Landerneau album jeunesse. Paru aux éditions Les Arènes en octobre, il évoque les imperfections du corps. "Je vous remercie du fond du cœur parce que je pense qu'il est important de semer de petites graines chez les enfants, et de les armer face aux réseaux sociaux", a déclaré l'auteur au moment de recevoir son prix à Paris. "Ma première pensée est pour mes patients et patientes, parce qu'ils ont des corps différents. Il n'y a pas de standard : leurs corps ont une histoire et, une fois qu'on connaît cette histoire, il devient beaucoup plus difficile de juger l'autre", a-t-il ajouté.

"Les gens sont beaux" de Baptiste Beaulieu récompensé par le prix Landerneau jeunesse (Les Arènes)

Ecrivain salué pour sa pudeur

Baptiste Beaulieu, 37 ans, qui exerce aujourd'hui comme généraliste dans la région de Toulouse, s'était fait connaître comme étudiant en médecine avec un blog, "Alors voilà". Il y racontait ses rencontres avec des patients qui lui confiaient leur intimité au moment de se faire soigner. Il est ensuite devenu un écrivain à succès, salué pour la pudeur et la justesse de ses récits mettant en scène des personnes de tous âges et tous milieux.

Le lauréat reçoit une dotation de 6 000 euros et son album bénéficie d'une campagne de publicité dans la presse offerte par les espaces culturels E. Leclerc. Créé en 2013, le prix Landerneau album jeunesse distingue un album en français destiné à des enfants âgés de 3 à 8 ans.