L'auteur et illustrateur Eric Carle, père de "La chenille qui fait des trous", est mort

Une pomme, deux poires, trois prunes... L'auteur et illustrateur américain Eric Carle, qui a bercé des générations d'enfants avec son livre imagé La chenille qui fait des trous, est mort à 91 ans.

Traduit en 66 langues, 50 millions d'exemplaires vendus

Ouvrage cultissime aux pages trouées, La chenille qui fait des trous conte les aventures de ce petit insecte dont l'appétit ne cesse de croître. En l'espace d'une semaine, la chenille croque une pomme, deux poires, trois prunes, quatre fraises, cinq oranges, un gâteau au chocolat, du fromage... jusqu'à devenir un magnifique papillon multicolore. Le livre, publié en 1969, a été traduit en 66 langues, et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires.

"C'est le coeur très lourd que nous vous annonçons qu'Eric Carle, auteur et dessinateur de La chenille qui fait des trous et de nombreux autres grands classiques, est décédé dimanche 23 mai, à l'âge de 91 ans", a annoncé son équipe sur les réseaux sociaux. Né dans l'Etat de New York, en 1929 de parents allemands, Eric Carle a grandi en Allemagne nazie, un monde qu'il qualifiait de "sans couleur", à la radio américaine NPR. Il retraverse l'Atlantique au début des années 50 et se lance dans le monde de la publicité. Il écrit ses premiers livres pour enfants au milieu des années 60, dont le très célèbre Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?.

Le célèbre livre illustré d'Eric Carle, "La chenille qui fait des trous", édité en allemand. (PICTURE ALLIANCE / PICTURE ALLIANCE)

Couleurs vives et collages

L'illustrateur, connu pour son utilisation de couleurs très vives, racontait tirer son inspiration de balades dans la nature avec son père. "Il arrachait l'écorce d'un arbre, et me montrait toutes les créatures qui vivaient là", confiait-il sur son site.

Sur sa technique d'illustration, les collages, Eric Carle assurait n'avoir rien "inventé"."Certains enfants m'ont déjà dit 'Ah ça, je sais le faire'. Je prends cela comme le plus beau des compliments", racontait-il. Paul Klee, Picasso, Matisse étaient certains de ses artistes préférés.

"Un livre d'espoir"

De nombreuses personnes faisaient part mercredi soir de leur chagrin, rendant hommage à l'auteur, qui a marqué des millions d'enfants. "Eric Carle est mort- mais il nous a laissé La chenille qui fait des trous, Brown Bear, Brown Bear - des livres que j'ai lus à mes enfants et désormais à mes petits-enfants", a tweeté l'actrice Mia Farrow.

Eric Carle has died- but he left us the unforgettable Hungry Caterpillar, Brown Bear, Brown Bear- books i read to my children and now my grandchildren. Loving thoughts with his family and very much gratitude for Mr Carle.♥️ https://t.co/McNZ6IxROa — Mia Farrow (@MiaFarrow) May 26, 2021

Interrogé sur les raisons pour lesquelles cet ouvrage était resté si populaire, Eric Carle confiait: "Je pense que c'est un livre d'espoir. Les enfants ont besoin d'espoir. Toi, petite chenille insignifiante, tu peux devenir un beau papillon et voler à travers le monde avec ton talent". Au total, Eric Carle écrira plus de 70 livres, vendus à plus de 150 millions d'exemplaires. Nombre d'entre eux ont été traduits en français. Il avait deux enfants.