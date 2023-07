Face au racisme et à l'antisémitisme de Roald Dahl, auteur de "Charlie et la Chocolaterie", son musée présente ses excuses

Le musée Roald Dahl, en Angleterre, a condamné dans un communiqué le racisme "indéniable et indélébile" de l'auteur britannique pour enfants, deux ans après les excuses de sa famille pour ses propos antisémites.

Roald Dahl, incontournable dans les bibliothèques de nombreux enfants dans le monde, est décédé en 1990 à l'âge de 74 ans. Il est l'auteur, entre autres livres, de Charlie et la Chocolaterie, Matilda, James et la Grosse Pêche. Plusieurs de ses œuvres ont été adaptées au cinéma, donnant lieu à des films qui ont rencontré un énorme succès. Mais l'auteur est aussi connu pour avoir tenu des propos antisémites, notamment dans une interview au magazine britannique New Statesman en 1983 : il avait légitimé l'antisémitisme et semblé trouver des justifications à Hitler. Sa famille avait présenté ses excuses en décembre 2020.

Dans un communiqué, le musée, qui est une organisation caritative, "condamne tout racisme, y compris l'antisémitisme, dirigé contre tout groupe ou individu". "Le racisme de Roald Dahl est indéniable et indélébile, mais ce que nous espérons voir perdurer, c'est le potentiel de l'héritage créatif de Dahl à faire du bien", écrit le musée. Le communiqué sera affiché à l'entrée du musée, qui se trouve à Great Missenden, à 50 km au nord-ouest de Londres. Il apparaît également sur son site internet.

"Contribuer davantage à la lutte contre la haine et les préjugés"

"Depuis 2021, nous avons pris contact avec plusieurs organisations de la communauté juive. (...) Ce processus comprend une formation de notre équipe et de nos administrateurs, dispensée par l'Antisemitism Policy Trust" afin de développer des ressources pour les écoles, écrit le musée. "Nous voulons continuer d'écouter et de discuter afin d'explorer comment notre organisation pourrait contribuer davantage à la lutte contre la haine et les préjugés, en soutenant le travail des experts qui travaillent déjà dans ce domaine, y compris ceux de la communauté juive".

Le musée indique qu'il ne "répétera pas publiquement les déclarations antisémites de Dahl", mais qu'il "conservera une trace de ce qu'il a écrit et dit dans la collection du musée, afin que cela ne tombe pas dans l'oubli". En février, l'annonce d'un lissage des nouvelles éditions des livres de Roald Dahl, afin de supprimer des termes jugés offensants sur des sujets comme le poids, le genre, la race et la santé mentale, avait provoqué un tollé. L'éditeur britannique avait finalement annoncé qu'il continuerait de publier les versions originales dans une collection spéciale.