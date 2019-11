QUIZ. Êtes-vous un cador en littérature jeunesse ? Testez-vos connaissances

La 35e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis se déroule à Montreuil du 27 novembre au 2 décembre 2019. L'occasion de se plonger dans les mondes merveilleux des histoires pour les enfants.

La littérature jeunesse existe depuis qu'on raconte des histoires, depuis la nuit des temps, autant dire. Mais les contes et les fables, et même les romans d'aventures comme Robinson Crusoé, n'étaient à l'origine pas destinés aux enfants.

La littérature jeunesse a commencé à exister en tant que telle au XVIIIe siècle, dans les pays anglo-saxons, avec la publication des premières oeuvres spécifiquement adressées à la jeunesse, et la naissance de maisons d'éditions spécialisées. C'est au XIXe que la littérature jeunesse prend son véritable essor, pour devenir au XXe siècle un secteur à part entière, devenant même l'un des plus dynamiques de l'édition. La littérature jeunesse a aujourd'hui investi les écoles et les programmes scolaires, les bibliothèques et les chambres des enfants.

Et vous, connaissez-vous vos classiques ? Faites le test.