Des livres offerts pour les enfants en situation précaire avec l'opération "Donnez à lire"

Dans toute la France, l’opération "Donnez à lire" tente d'amener le goût des mots aux plus jeunes pour une 7e édition. Jusqu'au dimanche 20 novembre, près de 500 libraires indépendants mettent en place un dispositif pour offrir des livres aux enfants et aux adolescents qui n’ont pas les moyens de s'en acheter. #IlsOntLaSolution

En 2021, ce sont plus de 15 000 livres qui ont été récoltés puis offerts à des enfants pour la 6e édition de l'opération "Donnez à lire". Cette année encore, le principe reste le même : compter sur des gestes solidaires pour permettre aux enfants et adolescents en situation précaire de pouvoir obtenir des livres neufs. En association avec le Secours populaire, "Donnez à lire" réunit 500 libraires indépendants dans toute la France. Jusqu'au 20 novembre, ces derniers donnent la possibilité à leur clientèle de pouvoir ajouter un livre à leurs achats du jour pour "l'offrir à un enfant qui n'en a pas".

L'affiche de cette 7e édition de "Donnez à lire". (SECOURS POPULAIRE)

Pour Sandrine et sa fille Savanna, deux clientes de la libraire, le choix se porte sur des livres jeunesse : Rosa parks mon journal 1923-1964 de Laurence Paix-Rusterholtz et Christiane Lavaquerie-Klein et Simone Veil, je vous écris d'Irène Cohen Janca. "Le livre, je pense que c'est important. Moi je suis une littéraire, mes filles n'ont jamais eu besoin de payer leurs livres", explique Sandrine. "L'enfant qui a un livre neuf pour lui, j'imagine vraiment sa joie", ajoute Savanna.

Une transmission d'histoires par le biais des lecteurs

Pour le dispositif actif depuis le 17 octobre dernier, le but est également de pouvoir récolter des oeuvres qui ont marqué les clients. "Pour nous, c'est très important que ce soit le client qui choisisse le livre lui-même. Souvent, il choisit vraiment une œuvre qui lui tient à cœur, des livres que son enfant a aimé ou qu'il a aimé lire à ses petits-enfants. Donc on est vraiment dans la transmission d'histoires qui sont appréciées par nos amateurs de lecture", explique la libraire Marie Hamon.

Les livres seront par la suite redistribués à Noël, avec l'aide du Secours populaire. "Généralement, les familles qui viennent au Secours populaire cherchent de l'aide alimentaire ou vestimentaire. Nous, on considère qu'il y a tous un tas d'autres droits auxquels elles ont renoncé, dont l'accès à la culture", détaille le directeur du Secours populaire de Gironde. Les dons pourront se faire jusqu'au 20 novembre, journée mondiale des droits de l'enfant.