Confinés mais motivés : écoutez les lauréats des "Petits champions de la lecture" 2020 !

Cette édition a été un peu particulière en raison du confinement.

Ni la Covid-19 ni le confinement n'auront empêché la tenue de cette 8e édition des Petits champions de la lecture, concours destiné à tous les élèves de CM2 de France métropolitaine et d’outre-mer. Les participants sont invités à lire à voix haute un texte de leur choix durant trois minutes. Plus de 2000 classes ont participé.

Lectures confinées

Cette année il a fallu s'adapter, et les enfants ont travaillé et lu à distance, en vidéo. Les 14 finales régionales se sont déroulées en vidéo sur la chaîne YouTube des petits champions de la lecture. Les jurés ont délibéré à distance eux aussi pour désigner les 14 petits champions représentants de leur région lors de la grande finale nationale.

Cette grande finale, qui se déroule habituellement sur la scène de la Comédie-Française, a pris cette fois la forme d’une web-série sur le site et les réseaux sociaux du jeu. Les enfants ont été soutenus et encouragés par les auteurs des textes qu'ils ont choisis et par des personnalités comme Antoine Gallimard, président de cette édition, le comédien François Morel, l'autrice Jo Witeck ou encore le comédien Gaël Kamilindi, parrain de l'édition 2020.

Trois lauréats et une mention spéciale

Aurore, finaliste des Pays de la Loire, premier prix, a lu Les Enfants terribles de BONAVENTURE, de Cécile Hennerolles (Magnard Jeunesse).

Hadrien, finaliste d'Île-de-France, deuxième prix, a lu Amour, livres et mécanique, d'Oriane Lallemand (éditions Auzou).

Lino, finaliste d'Occitanie, troisième prix, a lu Lézardman et moi, de Youri de Paz (éditions Thierry Magnier).

Lucile, finaliste du Centre-Val de Loire, mention spéciale, pour sa lecture d'A la belle étoile, d'Eric Sanvoisin (éditions Le Muscadier).

Bravo à tous les petits champions de la lecture !